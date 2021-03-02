鳳梨產季已屆，中國大陸卻以「蟲害」為由停止進口台灣鳳梨，引發價崩疑慮及後續政治報復風險，民進黨指責都是國民黨過去把雞蛋放在同一籃，國民黨文傳會副主委鄭照新中午貼出蔡總統2019年5月臉書粉專，大肆宣傳「鳳梨外銷創新高」的內容，反嗆「風險」都是民進黨亂嗆中國而來。

鄭照新在臉書貼出蔡總統臉書粉專2019年5月15日的發文截圖，內容是「農委會陳吉仲主委告訴我，台灣鳳梨品質好風味佳，加上多元化行銷、加工和出口三支箭助攻，現在五月還沒過完，就已經外銷 40000 噸、為台灣賺進13億元！出口量和產值不但超越去年全年度，更是30 年來最好的成績！」文中並強調「辣農業」、「不只是MOU」。

鄭照新指出，民進黨現在說「都是國民黨過去把雞蛋放在一個籃子裡」，那這五年執政的民進黨，應該憂心忡忡、應該轉移市場，怎麼會在去年五月，當民進黨眼中國民黨放進的雞蛋又創新高的時候，不但不提出警告，反而喜孜孜的開投票，說這是蔡總統的「辣農業」，大肆宣傳鳳梨外銷新高呢？

鄭照新強調，況且國民黨不會亂嗆聲；國民黨執政，可以顧主權，也不會擔心被政治報復。「風險，是你嗆出來的不是嗎？」

(中時 )