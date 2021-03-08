「珍愛藻礁公投連署」朝60萬大關邁進，民進黨政府派農委會主委陳吉仲、環保出身的不分區立委洪申翰等人要與環團溝通。國民黨前立委孫大千今早在臉書六問「為什麼」，酸嗆蔡政府執政將近2000個日子，民進黨的官員都去哪裡乘涼睡午覺了呢？直指「民進黨政府遲來的善意只不過是虛偽的溫情」。

孫大千質疑，既然與環保團體不是對手，而是要進一步握手，為什麼從去年六月就承諾要召開的聽證會，就是不召開呢？

既然與環保團體不是對手，而是要進一步握手，為什麼要抹黑珍愛藻礁公投背後是國民黨介入呢？

既然與環保團體不是對手，而是要進一步握手，為什麼先前要暗示藻礁公投的目的其實是為了要支持重啟核四呢？

既然與環保團體不是對手，而是要進一步握手，為什麼要動員側翼力量來攻擊環保團體是中共同路人呢？

既然與環保團體不是對手，而是要進一步握手，為什麼要威脅環保團體，保護藻礁最後就要用肺發電呢？

既然與環保團體不是對手，而是要進一步握手，為什麼要放話，台灣人民在藻礁和台積電之間，只能選擇一個呢？

孫大千強調，如果不是因為全國民眾為了捍衛地球珍貴自然資產，而全面投入藻礁公投的連署工作，民進黨政府會忽然變得這麼柔軟嗎？會忽然變得這麼謙卑嗎？會忽然願意和環保團體面對面溝通嗎？執政將近2000個日子，民進黨的官員都去哪裡乘涼睡午覺了呢？

(中時 )