「趙少康旋風」給台灣政壇帶來的震撼持續不斷。在重返政壇的表態中，趙少康宣布了他的目標： 恢復國民黨的黨籍，競選黨主席，代表國民黨成為台灣2024年總統候選人。實現這些目標猶如「三級跳」。

第一跳是恢復國民黨黨籍。對趙少康來說，這是關鍵的一步。這是起跳的踏板。要先踩到這個踏板上，從這裏飛躍向下一個目標。沒有這個踏板，其他兩跳就無從談起。目前趙的第一跳已經完成。

第二跳是參與今年7月舉行的國民黨主席競選。目前這一跳還未開始，還不知道他是否有參選資格。這第二跳是墊板，踏上這塊墊板可以更有把握進行第三跳。不過第二跳也不是必須的。如果能從第一跳直接飛躍到第三跳的話，這第二跳也可以忽略過去。

第三跳是代表國民黨參加下屆台灣大選，成為2024年的總統候選人，這是趙少康返回政壇的真正目的。他的目標就是要帶領國民黨，打敗民進黨，重新奪回台灣下一屆的領導權。

其實趙少康不參加國民黨主席競選也無妨。事實上他可能更應該放棄競選黨主席。之前沒有趙少康的國民黨也在正常運作，各路人馬各司其職井然有序。2022年的縣市長選舉已開始布局，各位主席候選人包括江啟臣業已準備就緒整裝待發。半路上殺出的趙少康必定對國民黨現有的人事安排造成衝擊。新舊派系要重新選邊站隊，弄不好有可能造成國民黨的分裂內訌。

國民黨主席的工作恐涉及大量的黨務組織工作和事務性工作，勞神費時，由年富力強的人擔任最適合。趙雖說是壯志不已，但畢竟是老驥伏櫪，以後恐難免精力不濟。趙少康離開政壇已有20多年了，「政治金童」已是往年舊事，缺乏近年的從政經歷是不爭的事實。

放棄黨主席的參選，趙少康可以更加專註於如何贏得黨內提名，進而更集中精力考慮台灣未來發展的路線方針。2月20日江啟臣宣布他將爭取國民黨主席連任，且表示願意扮演2024年國民黨重返執政的「造王者」。言下之意是，他無意代表國民黨參與2024年台灣大選，而是心甘情願當配角，輔佐「王者」上位。這個「王者」是誰，其實已呼之欲出。江的宣示對黨主席的其他競選者一定帶來無形的壓力。

不管趙少康做何決定，是否參加國民黨主席的選舉，甚至是否要代表國民黨參加下屆台灣總統大選，都要以國民黨的團結為首要考慮。趙少康和國民黨相互需要，必須抱團取暖。國民黨需要他這位驍將來振奮士氣。趙少康需要借助國民黨來打敗民進黨，實現其政治抱負。從他宣布回歸國民黨的第一天起，他就反復說他不希望給國民黨帶來分裂，而是要通過公開的辯論，集思廣益，亮明觀點，形成共識。吸取不團結造成前兩次國民黨大選失敗的教訓，大家能夠摒棄前嫌，一致對外。趙少康能否說到做到，帶領國民黨涅槃重生，煥發活力，實現中興，且拭目以待。（作者為多倫多聖力嘉學院兼職教師）