【愛傳媒黃士修專欄】民進黨大動作攻擊「藻礁公投就是國民黨重啟核四的陰謀」，時代力量也跳出來呼籲侯友宜對台北港方案表態。

奇怪了，非核家園不是侯友宜提的，大潭擴建不是侯友宜提的，觀塘三接不是侯友宜提的。

你們不去問桃園市長鄭文燦，不去問行政院長蘇貞昌，不去問總統蔡英文，跑去問新北市長侯友宜。

這麼尊重地方首長的意見啊，那麼台中市長盧秀燕一再表態要關中火，也玩真的拿林佳龍時期的自治條例跟行政院槓上，你們不但不聲援，還落井下石，打從心底看不起台中人！

你們怎麼不敢去問民進黨在桃園的立委和議員，還有2022年要選桃園市長的候選人，支不支持蓋三接毀藻礁？

你們怎麼不敢去問民進黨在雙北的立委和議員，還有2022年要選雙北市長的候選人，支不支持台北港儲氣槽？

更好笑的是，長老教會「暫停公投連署」，因國民黨政治操作，造成教界紛擾深感抱歉，主辦牧師還「自請處分」。

我講個故事。

有人透過關係，把列寧送進天堂，這個無神論者被接納了。過了幾天，這人又透過關係打電話給上帝表示感謝，電話接通了，於是這人問「你是上帝嗎？」

上帝回答：「首先，沒有上帝；其次，這裡每個人都是同志；最後，有事請直說，我還要去參加黨代表大會。」

作者為以核養綠公投發起人

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)