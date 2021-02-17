國民黨主席改選預計7月舉辦，成今年開春政壇熱門話題。除了中廣董事長趙少康回歸有意參選，包括前總統馬英九、前高雄市市長韓國瑜、前黨主席洪秀柱與朱立倫，都被外界視為對選情具高度影響力者。港媒評論直言，洪、朱兩人可望下場參選，群雄並起的態勢讓這場改選可望創下史上最熱紀錄。

香港媒體《中評社》17日評論指出，洪秀柱3月將舉辦論壇討論國民黨路線，這個動作被認為與黨主席改選有關；雖洪辦16日已澄清，稱論壇是去年初就規劃要舉辦，因疫情才延至今年，洪本人「沒有投入黨主席選舉的規劃」，但在敏感的氛圍下，此舉仍被視為將對選舉發揮影響力。

朱立倫16日在臉書發文，寫道：「過年期間，家家戶戶團聚打打麻將。大家幫忙看看，我聽哪一支胡牌！」附圖則是一張正在「單吊東風」的麻將桌照片。文章一出，引發不少網友「萬事俱備，只欠東風」的聯想，認為這是朱有意角逐黨魁的暗示。

評論分析，國民黨從2001年開放黨員直選黨主席起，迄今共舉辦9次黨主席選舉，其中5次為正規改選、4次為補選；去年國民黨主席補選投票人數有12萬4019票，投票率為35.85％，可謂「史上最冷」，然在今年群雄並起且昔政治金童、今媒體鉅子趙少康參戰下，投票人數與投票率可望創下紀錄，有機會讓這場選舉從史上最冷逆轉為史上最熱。

(中時新聞網)