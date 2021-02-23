美國海軍第7艦隊USS拉塞爾號17日在南沙島嶼海域進行自由航行任務，並發新聞稿指控中國、越南與台灣單方面要求外國軍事船隻無害通行時取得許可或事先通知，已違反國際法。對此，資深媒體人趙少康今天在《鄉民來衝康》節目上批評美國很惡劣，民進黨政府一聲不吭簡直唾面自乾。

趙少康說，現在民進黨就是拍美國馬屁，美國來沒關係，老共來就驅離，美國要自由航行，不要求他通報，還不感激，回過頭還嗆這違反國際法。「美國很惡霸的！說要去哪就去哪。」

趙少康說，共機侵台民進黨就罵，那美國軍艦來也應該要講才對，現在民進黨說美國是朋友，大陸是敵人，所以美國愛來就來、愛去就去，「好歹有點尊嚴吧！要來好歹告知一聲，到我家來都不打招呼，進去旅館都要登記了，到人家的國土、主權都不講。」

趙少康批評民進黨對此不吭聲，是「唾面自乾」，讓美國愛來就來、愛去就去，美國偷偷經過就算了，都過了還要回過頭罵你，說怎麼有這種規定，美國人太惡劣了。

國家暨國際事務專家賴岳謙表示，美國不承認聯合國海洋法公約，因為不承認所以就不遵守，因為現在沒有國家有能力去他領海轉悠，哪天如果有別的國家的軍艦、航母去到他領海，他們就突然會遵守了，這是美國一貫的手段。

前駐紐西蘭大使介文汲認為，美國就是在踐踏我們的領海法，民進黨對此都不吭氣，美國軍艦這次經過我們國家，政府吭都不敢吭；「美國對台政策變了，這是跡象，以前不講的，現在講了。」

(中時 )