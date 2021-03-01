林芯儀近來投入舞台劇《小花》排練。（解碼音樂提供）

林芯儀近來投入全新舞台劇《小花》排練，挑戰挑戰22首歌不間斷，四月份將在國父紀念館演出，屆時將與許哲珮、周定緯等人同台飆歌喉尬戲。與德國男友相隔兩地的她，日前西洋情人節與男友視訊煲愛，少一根筋的她竟然忘了情人節這件事，被男友糗說是不稱職情人，林芯儀大笑說：「當天是大年初三，我根本忘了！只想這著樣過年這件事，雖然是一個人過，但我有外甥女陪，感覺也是很有愛。」

這次相隔10年再次投入舞台劇，又與好友周定緯一起合作，感覺像是開同學會，她笑說：「距離上次合作也是10年前，我們最近都混在一塊討論劇本及排練，十年後再續前緣，超級期待。」為了舞台劇最近勤做功課的她表示，演舞台劇要釋放情感，和比賽得把情緒ㄍㄧㄥ住不同，面對群眾容易害羞。不過，在劇中得載歌載舞，對平時就在練唱、跳舞的林芯儀而言，反倒覺得不難，「演唱會都挑戰過蔡依林的舞蹈了，這次為了演出會在加強舞蹈」。

林芯儀為了入戲，時常在路上一直觀察路人的表情，希望能喘模更多演戲上的心境。而過年放了九天大假的林芯儀，因為回南部老家陪家人朋友吃吃喝喝，體重直逼55公斤，胖了三公斤的她自嘲過年像是養豬行程一直吃，最近因為要演舞台劇，積極執行鏟肉計畫，每天固定上健身房兩小時，除了跑步重訊配合清淡飲食，晚上過七點後不吃，希望能減到50公斤以下。

(中時 )