台北地院審理「三中案」，今（22日）針對中廣交易案部分，傳喚中廣董事長趙少康作證。趙證稱，他用10億元購買中廣，是所有買家中出價最高，中投公司根本沒圖利他什麼，他甚至還覺得自己「上當」；檢方起訴中廣案是「非常規交易」，但在他看來是「非常非常常規交易」，痛批檢方不懂商業運作。

趙少康證稱，中廣自1996年到2006年，營業額從13億元下降到5億元，他曾考慮購買後是否能經營下去，但與他洽談的中投前總經理汪海清卻都不讓步，還從本來的10億元分期10年，改為分期5年，當期付不出來至少要給利息4％，訂金則從1億元變成2億元。

檢方起訴另指趙少康不具資力，卻能購買中廣，趙駁稱，他2001年到2007年主持、製作節目賺5億元，「怎麼說我沒錢」，他雖沒出示資力證明，但中投應該是看飛碟電台經營的不錯，才同意讓他融資，這種「賣方融資」的方式在商業運作中很常見，是「非常非常常規交易」，根本沒有圖利他。

趙少康說，簽約前曾找過反悔不買中廣的余建新，了解不買的原因，以免他「橫刀奪愛」，余認為中廣會虧錢，但他自認他經營飛碟電台還可以，最後還是簽了約；當時並未對中廣鑑價，因為媒體事業很難鑑價，他是以「台北電台營收等於全台灣電台營收」的標準估算，認為10億元還算合理，但後來得知汪海清與余談的價格是6.5億元，讓他很不爽，覺得自己上當。

趙少康指出，他只打算購買中廣媒體部分，因此與中投談定將其餘資產共47億元賣回，後來從建築業的朋友得知，很多建商因為這個模式被小股東告背信，他為免被中廣3％的小股東告，本來已表明不買，汪海清告知要馬英九核准，但傳真給馬一直未獲回應，最後解約不成，只能改分割資產的方式繼續進行。

趙少康強調，中廣的利潤一直都分兩個帳戶，一是媒體事業，應全數由他支配、分潤，另外非媒體部分的利潤，他一毛都不能動；黨產會調查時，就認定媒體事業賣他所得的10億元，有經過合理考量，非不當黨產，只有監管中廣其他非媒體部分的資產及利潤。

至於趙少康與汪海清會議的錄音檔，趙痛批汪未經他同意，「偷錄音」的行為很不道德，而且商業談判過程中會討價還價、虛張聲勢，有時低姿態、有時高姿態，內容不一定完全真實，檢方不應該拿來當做證據起訴。

(中時 )