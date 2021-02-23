國民黨明天將舉辦「願景台灣2030」論壇，邀請台北市長柯文哲出席，黨內對藍白同台有不同聲音。中廣董事長趙少康認為，內部應有制度先做好溝通，免得拋出來後有不同聲音，一方面對柯文哲不好意思，另一方面讓人覺得國民黨起內鬨。

國民黨明天召開的論壇聚焦在居住正義、低薪等社會議題，在國民黨主席江啟臣邀請下，台北市長柯文哲確定出席，這將是兩人首度同台。不過，親連黨內人士說，連勝文得知後立即表達不妥、反對邀請柯文哲，但被黨中央「已讀不回」且未受邀。

對此，中廣董事長趙少康上午受訪表示，智庫舉辦的論壇，身為智庫副董事長的連勝文應該知道，「否則副董事長不就做假的」，連當然不高興，此事有點爭議、敏感，連勝文平常也有各種不同意見，先前還傳出黨中央有意聘連為祕書長，因此，讓連勝文事先知道是起碼的尊重，連勝文不高興也有其道理。

趙少康說，他觀察到監督柯文哲的台北市議員游淑慧、徐巧芯等人比較反對，相對而言，國民黨立委較不反對，因為在立院有很多提案要合縱連橫。他認為，未來就事先溝通，以後遇到此類情況，內部最好有制度先溝通好，免得拋出後內部有不同聲音，一方面對客人不好意思，另一方面讓人覺得國民黨起內鬨。

媒體詢問，未來要和柯文哲在節目上合體的規劃，趙少康指出，他記得1個月前，TVBS戰情室製作人有跟他說，會邀請柯文哲上節目，且柯已答應，但他要查一下是不是這一週。

談到中常委沒有收到趙少康之託，傾向不修改黨主席施行細則，趙少康說，他一向尊重別人的看法，也沒有立場施壓，更不會號召2000人包圍黨中央，他重回國民黨是希望看到國民黨團結，而不是分裂，因此，完全尊重中常委的意志。

不過，趙少康也直言，他承擔不起江啟臣親送聘書給他，因此聘書還在黨中央，但光拿聘書，未修改黨主席選舉規則中，關於入黨一年才能參選黨魁的資格，也沒有用。他重申，若他有資格參選黨主席，他就會選，若沒有資格他也尊重，但他會爭取國民黨提名參選總統，未來看黨中央如何定義遊戲規則。

(中時 )