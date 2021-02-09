中廣董事長趙少康宣布重返國民黨後，更表態將爭取國民黨2024總統提名初選，引發政壇議論。至於，為何要選在此時宣布參選2024總統，資深媒體人黃暐瀚分析直言，「因為趙少康說了，大家才知道他玩真的，才會當成總統參選人在發言，而不是媒體人，這樣才有機會贏。」

趙少康退出政壇多年，將重心放在媒體工作，選擇重回國民黨，是因擔憂台灣現狀，也希望能救國民黨、救台灣。對於2022、2024大選，趙少康多次表示不排除任何位置，但他已於8日宣布將參選2024年總統大選，將積極推動兩岸和平、藍綠和解。

黃暐瀚8日在政論節目《新聞大白話》中說，趙少康宣布要參選總統，剛好是宣布回歸國民黨、選黨主席滿一周的時間，會有如此舉動，也是因為要有「話題」，告訴大家他是政治人物也是媒體人，雖然這兩年大家對他在政治人物這塊不了解，特別是年輕朋友，但他要告訴大家自己是政治人物，更要大家看到他的身分是「總統參選人趙少康」。

黃暐瀚直指，「你以為趙少康復出只為選黨主席，其實並不是，其實有沒有選都可以，關鍵在他要選2024總統，為何現在就要宣布，是因為『說了你才知道我玩真的，你才會把我當成總統參選人在發言』，這樣才有機會贏。」

不僅如此，黃暐瀚說，「因為到現在都沒人宣布參選2024，加上國民黨主席是黨員選的，但總統則是全民調，所以趙少康對成為總統參選人有信心，所以總統才是他真正目標，黨主席只是幫助提高聲量方式。」

(中時新聞網)