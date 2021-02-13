2022、2024大選話題不斷，有親綠名嘴日前直言，2024總統大選一定是新北市長侯友宜當選，但他好像又不可能參選。對此，命理老師林正義分析，侯友宜若要參選總統，最適合的時間是在2028年，若侯友宜選擇在2024年出馬角逐總統大位，他後面的力量可能就會減弱，且2024年的天時也不在侯友宜這邊。

林正義12日在政論節目《新聞面對面》中表示，侯友宜是武將出身，不適合在2024年參選，「2024是文字的天下，不走武的，如果是屬武字，卻在文的時間出來，就把時間弄錯了」。

主持人謝震武提出疑問，指侯友宜後來擔任新北市副市長，這樣不算轉文嗎？林正義回答，侯友宜還是武曲，「就像將軍裡面有七煞，就是見人就殺；也有一種叫破軍，不投降殺到全軍覆沒；還有一種武曲，可以一邊跟你談判，一邊跟你打仗」，所以還是屬於武，林正義更認為，侯友宜的機會 應該在2028年。

林正義分析，2024的天時是文字，侯友宜一出來，後面的力量會減弱，「2024出來，2028就沒了」。對此，謝震武表示，侯友宜是國民黨現在所有民調支持度最高的。林正義則說，我們要知道，侯友宜得讓大哥先出來，侯的大哥是朱立倫， 如果他搶先，後面就崩盤了，「不是他的戲」，所以有時候政治人物要出場，要知道這是不是他的戲。

此外，侯友宜13日上午前往瑞芳區九份老街視察防疫，關心各店家生意狀況，他在視察間偶遇遊客，有幾位遊客同時大喊「總統好」，對此侯友宜只微笑點頭示意，未多做回應。

(中時新聞網)