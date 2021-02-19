未邀約侯友宜一起視察 柯文哲：他已經來過了 16:012021/02/19 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲今（19日）下午前往萬大中和線永和永平國小站視察潛盾機作業。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲今（19日）下午前往萬大中和線永和永平國小站視察潛盾機作業。（葉書宏攝） 台北市長柯文哲今（19日）下午前往萬大中和線永和永平國小站視察潛盾機作業。（葉書宏攝） 台北市長柯文哲今（19日）下午前往萬大中和線永和永平國小站視察潛盾機作業，媒體詢問為何沒邀約新北市長侯友宜，柯文哲說，侯友宜已經來過了，今天只是算工地視察，最重要是給捷運局同仁打氣。 此外，關於國高中以下學校將於22日開學，侯友宜將主持線上直播開學典禮，柯文哲回應，「那也不錯啊！」 張亞中參選國民黨主席 侯友宜：用心做事都給予祝福 國民黨主席之爭 韋安點名一大咖是關鍵：他挺的人贏面最大 (中時 ) #侯友宜 #視察 #柯文哲 #邀約 #捷運局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 田馥甄2021第一爬 許光漢、吳克群大展帥氣運動貌 14:152021/02/19 娛樂 台大校園拾獲手機連見多女傳甜蜜簡訊 鄉民：主人是時間管理系 11:432021/02/19 社會 陳時中自稱桃醫民調第一 柯文哲轉身不願回答 16:122021/02/19 政治 英國新任駐台代表鄧元翰 體驗自駕巴士 09:582021/02/19 政治 寄生國會爭議 柯文哲：找到就搬出去 15:522021/02/19 政治 永和博愛陸橋升級無障礙 新北河濱友善電梯添至13座 12:402021/02/19 寶島 柯文哲酸綠寄生總統府 林鶴明譙民眾黨慣老闆 04:102021/02/19 政治要聞 新冠疫苗爭議 柯文哲：吵鬧不會加速獲得 15:402021/02/19 生活 北市長之戰蔣萬安、陳時中誰強 李明賢爆內部民調出乎意料 01:352021/02/19 政治 德國駐台三大巨頭齊聚市長室畫廊 蔡炳坤化身成導覽員 12:022021/02/19 生活 王世堅爆大咖卡侯友宜 韋安打臉：講反話 19:152021/02/18 政治 政治熱門新聞 直播》蔡英文重整國安團隊 陳明通接國安局長、邱國正掌國防部 - 政治 北市長之戰蔣萬安、陳時中誰強 李明賢爆內部民調出乎意料 - 政治 才見完陳菊又緊黏蔡英文 港媒曝王金平：要接大位了 - 政治 遭大陸狠回擊 陳時中笑回4字網批：講幹話 - 政治 蔡英文817萬票怎麼來的？彭文正爆內幕：歷史上沒發生過 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。