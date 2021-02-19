台北市長柯文哲今（19日）下午前往萬大中和線永和永平國小站視察潛盾機作業。（葉書宏攝）

台北市長柯文哲今（19日）下午前往萬大中和線永和永平國小站視察潛盾機作業。（葉書宏攝）

台北市長柯文哲今（19日）下午前往萬大中和線永和永平國小站視察潛盾機作業，媒體詢問為何沒邀約新北市長侯友宜，柯文哲說，侯友宜已經來過了，今天只是算工地視察，最重要是給捷運局同仁打氣。

此外，關於國高中以下學校將於22日開學，侯友宜將主持線上直播開學典禮，柯文哲回應，「那也不錯啊！」

(中時 )