陳妤去年主演賣座片《可不可以，你也剛好喜歡我》，新的一年事業財運依舊旺，今年才開始就首次接下服飾品牌TOUCH AERO的代言，近百萬的代言費順利入袋，還為另一品牌拍攝潛水廣告，財源滾滾。她自嘲「喜歡勞碌命」，愛賺踏實的錢，並透露之前宣傳電影時，就曾被算命老師告誡偏財運不佳，「所以我一直以來賭博類的欲望很低，刮刮樂也不太買」，過年和家人摸麻將也沒贏，認為還是認份工作較實在。

不過賣力工作之餘，陳妤其實長期受乾眼症困擾，索性趁著春節假期結束後，17日在經紀人陪同下接受近視雷射手術。今年26歲的她表示：「從高三到現在，我一直都是戴日拋隱形眼鏡，花在隱眼上的錢，可能做雷射都還有找，而且也很不環保，製造很多垃圾」，於是她就開始研究手術的可能性，「從問身邊朋友，到實際諮詢醫師應該不到半年，內心沒有什麼猶豫。」

LAZYFISH 形象風格 X 可不可以你也剛好喜歡我百變演員 | 陳妤 YU

陳妤穿著代言的服飾品牌TOUCH AERO登山。（好好娛樂提供）

陳妤日前接受近視雷射手術。（摘自IG）

陳妤描述雷射手術時有局部麻醉，雖稍微不適但不至於會痛，過程很快，約3分鐘內就結束。她術後按照醫生囑咐，吃止痛消炎藥並點眼藥水，當天一路從下午昏睡到隔天早上，「家人們中間打來我都在『酣眠』狀態報平安，而爆睡一波後，感覺眼睛幾乎恢復了，但為了讓傷口好好恢復，一個禮拜不能游泳、練體操等等。」而大霈和林意箴等星友得知她動手術的消息後，也相當感興趣。

陳妤潛水巧遇鬼蝠魟直呼幸運。（LAZYFISH提供）

陳妤日前赴墾丁拍攝廣告。（LAZYFISH提供）

她透露現在看世界，感覺像是「隱形眼鏡忘記拔下來」，還在慢慢習慣中，並會定期回診追蹤狀況。而術後的演藝工作則不受影響，主演的電視電影《弓蕉園的秘密》將在4月播出；多才多藝的她今年還規劃出新書，目前正按部就班寫作，首部作品預計下半年問世。

(中時 )