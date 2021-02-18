曾志偉去年在抖音直播賣商品，成績相當亮眼，不過他酬勞收得不多，原因是他希望廠商多用他的朋友和團隊，其實，他也不缺錢，光是授權肖像就賺了台幣1.7億，據悉，肖像授權代言比廣告優惠，因此在大陸這種作法相當普遍。

去年因疫情影響，許多產業都景氣低迷，演藝圈也不少人受到影響，據《鏡週刊》報導，出道40年的曾志偉卻逆勢成長，靠授權自己的肖像，短短時間內就有40家廠商找上門，而他平均一個產品授權費用約台幣430萬，40個就能大賺1.7億。

不過曾志偉對產品和廠商挑選也是相當嚴格，不接健康產品就怕引起不必要的麻煩，而他接的產品有家庭用品、沐浴產品、建材等，相當多元化。據悉，因為肖像授權代言比廣告優惠，所以現在不少大陸廠商都採用這種方式宣傳。

而他們也相中陳小春和甄子丹，不過陳小春的授權費約台幣1300萬、國際巨星級的甄子丹更是叫價台幣2500萬，讓廠商打退堂鼓。曾志偉日前轉戰大陸市場發展，並直播賣酒，銷售額逾1500萬港元，成績相當理想，因此吸引不少廠商開出百萬港元酬勞，邀請他做直播。

據悉，曾志偉酬勞收得不多，反而提出要求廠商用他的朋友和團隊，而這些人是過去他在無線台的工作夥伴，因為疫情被裁員，他也希望這樣可以幫助團隊的人能繼續工作維生。

(中時新聞網)