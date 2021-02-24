國民黨立委許淑華，出席「139丙線二期 道路新建工程動土典禮」。（圖／取自許淑華臉書）

國民黨立委許淑華曾獲環球小姐選美第4名、從政以來素有「漂亮寶貝」之稱，更因曾在造勢場上，一身「神力女超人」扮相豔驚四座，成為政壇女神代表。除了美貌，許的在地實力與選民服務也深獲人心，107年為選區南投爭取到6億元南北向的139丙線經費，用以改善南崗工業區交通壅塞情形，並已於108年通車；本次「139丙線二期」也將開工，許參加道路新建工程動土典禮的畫面曝光，卓越的政績讓在地鄉親激動大讚。

許淑華24日在臉書發文，表示自己參加「139丙線二期 道路新建工程動土典禮」；許指出，南投市因受東西兩側丘陵地形所限，市區內短程聯絡主要以南北向台3線為主，使得上下班時段南崗工業區交通壅塞情形不斷，為緩解車潮及完善路網，縣政府於107年規劃同為南北向的139丙線，而第一期工程，在她協助爭取相關經費約6億元之下，已於108年底通車。

許淑華進一步指出，本次第二期工程規劃從嶺興路往南跨三興坑排水、同源圳後，最終銜接樂利路，長1.48公里、約3.3億建設經費，完工後將成為南投主要外環道，並連結旺來產業園區及便利南投市區往來名間之交通，增進區域之均衡發展。此外，許也特別提到，南投縣政府不久前也舉行福崗路西延道路說明會，期盼未來能橫向串連南投市內三條主要聯外道路（國道3號、台3線及139丙線），徹底解決目前台3線交通壅塞問題。

此文一出，短短5小時內即獲得近5000個讚、超過150則留言與數十次分享。網友紛紛回應：「我們南投人的女神」、「南投人有女神真好」、「不只人美能力更美」、「超強的政績」、「未來的南投縣長」、「真的很厲害」、「您為南投市民爭取第一期6億元連外交通經費，現在已順利通車，現在又爭取第二期3.3億元，南投主要外環道，便利南投市區往來名間交通，讓南投再次活耀起來，您真是太棒了」。

(中時新聞網)