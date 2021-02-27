台中市某升學重點高中的鍾姓前教官，2014年時與高三女學生相戀，還多次發生性關係，家長發現後憤而檢舉，教育部祭出2大過懲處，國防部也認定他不適任，發退休金強制退伍，但台中高等行政法院更一審認為，教育部懲處仍有裁量空間，准許撤銷原判決，由訴願機關再次審查。

據了解，該所高中在台中當地成績優異，有「學霸」地位，鍾男在該高中擔任教官，2014年10月與當時還在就讀高三的女學生發展師生戀，2人更多次發生性關係，女學生家長發現後怒不可遏，在2015年11月向學校檢舉。

性別平等教育委員會調查後認定，鍾男的確與女學生有師生戀和性關係，以違反校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則，將他記2大過懲處，國防部也認為他不適任而做出退伍處分，發放200多萬元退休金。

但鍾男不服此結果，提出申訴遭駁回，提出行政訴訟也被台中高等行政法院駁回，鍾男又上訴到最高行政法院，最高行政法院則決定廢棄原判決，發回台中高等行政法院更審，並再次廢棄原審判決，發回原訴願機關再次審查以保護原告權益。

(中時新聞網)