許姓老翁位在二林鎮農地，依公告地價現值約每平方公尺1300元，根據土地實價交易行情，每分地至少在200萬元至220萬元之間。（摘自google map／謝瓊雲彰化傳真）

許姓老翁位在二林鎮農地，依公告地價現值約每平方公尺1300元，根據土地實價交易行情，每分地至少在200萬元至220萬元之間。（摘自國土測繪中心圖資／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣二林鎮85歲許姓老翁12年前將1分地過戶給孫子，不料孫子竟變得好吃懶做又好賭；去年媳婦過世，37歲孫子為爭奪遺產，竟在靈堂前與父親鬧翻，惡言怒目相向，讓許翁失望至極，決定發出存證信函並提訴訟撤銷贈與，彰化地院法官認定阿公心寒有理，判決許孫應將土地移轉返還至阿公名下。

根據判決書，許翁兒子長年在大陸經商，留媳婦和3名孫子孫女在台生活；2009年7月翁孫倆簽訂贈與契約書，以孫子應對阿公負擔扶養責任做為附帶條件，將名下一筆面積6497平方公尺農地的1／6所有權，過戶到孫子名下，依公告現值換算約140萬餘元。

去年4月許翁媳婦因病過世，為了100萬元醫療險理賠金和和另筆318萬元的儲蓄險保險金，竟讓兒子、孫子2人父子鬩牆。許孫在靈堂前罵父親無賴，要父親對牌位發誓，之後又在臉書上貼文，誣指父親在大陸包養小三，跟10年多的分手又馬上換另一個，甚至公開詆毀父親和姊妹，「我媽的靈堂還在，沒百日你也尊重一下，不然你拿那麼多錢也要忍一下吧，……從來沒看過這麼可怕無恥的父女、無賴。」

許翁兒子出庭說，當年談土地繼承，許孫還很乖，誰知贈與後就不務正業，好吃懶做。兩名孫女也出庭證稱，許孫一直在台中跟母親住，很少回鄉下，更從來沒拿錢給阿公，自己不孝卻反而公開毀謗自己的父親；並為父親辯駁，強調許父在大陸15年，都會按時寄錢回來，返台也會帶生活費，母親每年會去大陸住1、2個月，許孫的不實指控已經涉及誹謗。

法官審理認為，許孫在母死之際要父親發誓，行徑與人道天理不符，竟還稱其父無賴，任意揣測他人內心世界，惡意負評，只為了其母過世後如何處理金錢就對其父惡言相向，甚至在臉書發表毀謗其父言論，以構成刑法加重誹謗罪，認定許翁依據民法第412條規定，許孫身為受贈人卻未履行其負擔，發出存證信函告知許孫撤銷贈與，已有法律效力，因此判決許孫應將土地所有權辦理移轉登記返還許翁。

(中時 )