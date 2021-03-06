彰化二林鄉1名84歲老翁11年前與孫子協議，他給孫子約327坪的農地，對方日後需負責扶養他，但他控告孫子拿到土地後開始不務正業；該孫子日後甚至為爭奪母親的遺產，不惜辱罵父親外遇，要求父親在靈堂前發誓，最後拿到3百多萬遺產後竟揮霍殆盡，讓老翁相當寒心，決定控告拿回土地；法院認定其確實未履行責任，判須返還土地。

許姓老翁位在二林鎮農地，依公告地價現值約每平方公尺1300元，根據土地實價交易行情，每分地至少在200萬元至220萬元之間。（摘自google map）

判決書指出，該老翁長年在大陸工作，2009年與孫子簽訂贈與契約書，答應將一筆面積6497平方公尺農地的1／6所有權，過戶到對方名下，但對方需負擔他日後的扶養責任；去年4月他的媳婦（孫子母親）過世，留下醫療險理賠金100萬元和和儲蓄險保險金318萬，他的孫子與兒子竟上演起「父子爭產」。

該孫子指控父親外遇，還在靈堂前罵對方無賴，要父親對牌位發誓，之後又在臉書上貼文誣指父親在大陸包養小三，怒嗆父親「我媽的靈堂還在，沒百日你也尊重一下，不然你拿那麼多錢也要忍一下吧，從來沒看過這麼可怕無恥的父女，無賴。」孫子之後拿到錢後揮霍殆盡，讓老翁相當寒心，控告對方要求拿回土地。

老翁在法庭上表示，孫子拿到土地後開始不務正業、好吃懶做，從未主動拿錢給他，甚至地毀自己的父親外遇。法院認為，該孫子因為母親過世後欲奪遺產，在網路散步父親的謠言，已構成加重誹謗罪，另外他受贈土地後，卻未履行責任，老翁寄發存證信函告知撤銷贈與，最後判他須吐出土地返還給老翁。

(中時新聞網)