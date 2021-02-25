在永慶房屋打拼超過12年的鄭源生，不但早已年收百萬，更在台北擁有屬於自己的房子。儼然已是人生勝利組的他，也曾有段刻苦辛酸的過去。

家境困苦 兒時願望曾是希望用蓮蓬頭洗澡

源生小時候的家境並不好，甚至被冊列為低收入戶，父母親還得養大他和弟妹三人。窘迫的生活壓力，使得他們只能不斷到處租房子，過著宛如游牧般的生活。當時的源生很羨慕那些擁有自己房子的人。「我印象很深刻的是，我小時候洗澡是沒有蓮蓬頭的，家裡的浴室是那種傳統冷熱水分開的水龍頭，所以我小時候洗澡要拿一個大盆子裝冷水和熱水，然後再從水桶裡打水來洗。那時我就暗暗發誓，長大後一定要用蓮蓬頭洗澡！」源生笑說。

也因為家境的關係，讓源生從國中畢業後就開始工作。源生做過的工作五花八門，從郵局、銀行，到超市、電腦門市都有他打工的痕跡。也因為一份對家的強烈渴望，讓源生在大學畢業後，立刻投入房仲產業，成為永慶房屋的一份子。

師徒制度熬過撞牆期 迎接豐碩成果

剛入行時，自認內向的他，不習慣一直跟別人交談，有時候甚至對拜訪有點抗拒，是永慶的師徒制度，才協助他熬過撞牆期。「幸好當時的學長姐沒有放棄我，一步步教我如何與人應對，然後反覆練習。雖然緩慢，但我終究是跨過了這道門檻。」

透過永慶一對一師徒制度的幫助，讓鄭源生突破職場瓶頸，成交不斷，成功挺進百萬年薪俱樂部！(圖/永慶房屋提供)

漸漸克服心理障礙的源生，也迎來自己印象最深刻的一筆成交。當時在天母店服務的他，剛好瞥見門外有客人正在細看櫥窗上的物件，而同事們也都在忙。於是他主動出擊，出門接待客人。從攀談之中，源生得知對方的購屋需求，於是源生馬上透過永慶的聯賣系統配對，立刻推薦客人最適合的物件。「沒想到這樣的攀談，就讓我成交了！而且還一次成交兩間！」這次的成功經驗，也讓源生不但抓到方法，也更有自信，工作宛如倒吃甘蔗，每一年都有好成績。源生在2011年正式晉身百萬年薪階級，也在該年買下屬於自己的房子，一圓兒時夢想。

企業持續成長與進步 永慶員工也越來越幸福

入行12年，源生見證了永慶房屋的成長茁壯。公司不但推出了「實價登錄3.0」，提供消費者更透明完整的房市交易資訊，保護屋主和客戶的權益；也投注更多資源給員工，建立了「彈性工作8小時」制度，讓員工在工作與生活間取得完美平衡。

「現在的彈性工作8小時制度，對我的幫助真的很大。」源生說，父親過世之後，家中的母親需要有人照顧，穩定的工時讓他可以安排照顧母親的時程，需要臨時回家送飯也都是可行的。獨特的師徒制度也讓每位新人都有前輩可以倚靠，不會讓你獨自摸索。講求團隊作戰的企業精神，讓團隊的工作氣氛宛若一家人，不會因為業績壓力而勾心鬥角。遇到困難或臨時有狀況，同事們都能體諒，也很願意幫忙。

除此之外，永慶的工作遊戲化和團隊聯賣系統，也大幅提升工作和交易效率。源生直言，之前一件物件可能要花費幾個月才有進展，現在可能幾天或幾周內就完成交易了。「再加上新人前九個月每月五萬的保障，我真的覺得現在加入永慶的員工非常幸福！」

即使忙碌，透過永慶的彈性工作制度，源生（圖右）都還是可以提早下班，跟母親一起歡慶自己生日，分享生命中的點點滴滴。(圖/永慶房屋提供)

已經完成兒時夢想的源生，要把夢想再擴大。他已計畫在台北地區購置第二間房屋，打算給母親更好的生活，這一切都在永慶服務而變得可能。「我做過各式各樣的工作，領的都是死薪水。唯有在永慶，我的付出可以反映在我的收入上，再加上永慶提供並且不斷精進的數位工具和工作福利，也是我願意在這間企業裡待12年的原因。」源生說，「俗諺說：『戲棚底下站久了，機會就是你的。』這句話在永慶一點都沒錯。只要你有夢想，願意認真，來永慶就有機會！」

永慶的品牌力和團隊合作，是源生得以成功的關鍵，也為他贏得2020年百萬戰將的榮譽；優秀的福利和保障，也是他願意在永慶裡打拼12年的主要原因。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)