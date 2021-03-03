台觀與教育部專門委員柯今尉今針對學校目前狀況及停辦程序召開師生說明會，收集師生意見納入停辦計畫。（羅亦晽攝）

台觀不少應屆學生憂心是否能如期畢業，在校學生迷惘未來求學之路方向，教育部會將針對應屆生（大四生、專五生及延畢生）開設暑修專班；至於其他學生則會轉至他校。（羅亦晽攝）

位於花蓮台灣觀光學院去年底決定「停招不停辦」，沒想到上月中旬，董事會開會決議下學期將停辦，恐淪為實際走入停辦的第8間大專校院。台觀與教育部專門委員柯今尉3日針對學校目前狀況及停辦程序召開師生說明會，收集師生意見納入停辦計畫，預計最快下學年度停辦。

台觀過去長年多由公益董事會管理，2017年公益董事退場，2018年改由台灣運動彩券公司接手，因少子化、學生數大減，多年虧損，去年退出經營，董事會重組後，在去年12月宣布停招不停辦，不過上月初傳出已決議走向停辦，引發師生不滿。

柯今尉在會中說明，台觀目前尚未提出停辦計畫，不過在停辦前，校方需依私校法規定，和師生說明停辦原因及後續權益保障，並將師生建議納入停辦計畫，經校務會議確認，董事會同意後，報請教育部核定完畢，才可以正式停辦。

台觀代理校長王燕軍證實，因財務狀況，董事會忍痛做出停辦決定，是對學生負責任的做法，不過一定會完整維護所有同仁權益，相關流程也會公開透明，預計在本月中旬將計畫送至董事會，4月報請核定，最快下學年度正式停辦，不過停辦前一定會付清積欠教職員的薪水及協助應屆畢業生順利畢業。

不少教職員質疑若台觀確定停辦，先前積欠與這學期結束前的薪水來源為何，柯今尉說，台觀設校基金有3千萬元，校方已向教育部申請動支，目前公文簽呈中，希望12日前能回文同意動支。設校基金扣除積欠教育部的1千5百萬元，尚餘1千5百萬元，優先支付教職員薪資，勞健保也會優先處理，剩餘款項亦可維持正常運作至4、5月，6、7月的部分會再和校方討論是否要使用融資等辦法支付。

不少應屆學生憂心是否能如期畢業，在校學生迷惘未來求學之路方向，柯今尉表示，假設下學年度起停辦，應屆學生（大四生、專五生及延畢生）在這學期結束前有積欠少數畢業學分，會請學校開設暑修專班，供把學分修完，順利畢業；至於其他學生則會轉移至別校，預計6月舉辦安置說明會，供填選就讀志願，不過只能轉至私立科大及原本學制。

(中時 )