國民黨主席預計7月改選，現任主席江啟臣與中廣董事長趙少康都是熱門人選。趙礙於「一年黨齡」規定，能否參選仍未定，日前表態「未必選黨魁，但一定競逐2024」，江也拋出「造王者」宣言。世新大學口語傳播系教授游梓翔認為，黨中央應開放所有A咖參選黨主席，讓當選者與2024年總統人選定於一尊；否則若新任黨主席「只抬轎不坐轎」，2024年想重返執政「相當困難」。

游梓翔24日接受香港媒體《中評社》訪問表示，2024年重返執政是國民黨很重要的目標，現任黨主席江啟臣表態只當2024年總統大選的「造王者」，這點相信沒人會懷疑他，這也是他訴求連任的優勢，因為江要問鼎大位資歷不足；若換成朱立倫等大咖就沒人信，因為都放眼2024年總統大位。

針對江啟臣的「造王者」宣言，游梓翔直言「相當困難」4個字。游並分析難以實行的3大原因：第一，今年選出的新任黨主席若「只抬轎不坐轎」，就會變成過渡性質，萬一他領軍打贏了2022年九合一選舉，立場就會變得很尷尬，因為從選舉文化來看，最大功臣怎可能退居二線？第二，如果九合一選舉勝選，這個功勞將會是眾多個「王」共享，而非2024披藍袍出征總統大位的這個人享有，那又有誰會服這個人？

第三，游梓翔特別提醒，新任黨主席「只抬轎不坐轎」的話，等於2024黨內總統提名的人選無法提前敲定，從正常的初選程序來看，有可能得拖到大選前半年才確定人選，就國民黨的文化而言，初選勝出者會沒有足夠的時間去整合、爭取初選落敗者支持，這樣2024年重返執政的目標將會更渺茫。

游梓翔建議，黨中央應開放所有想問鼎大位的A咖，包括趙少康、高雄市前市長韓國瑜、新北市前市長朱立倫來參選黨主席，將黨主席視為小勝、2022年九合一選舉視為中勝，2024年總統選舉視為大勝，逐步努力打拚；就目前情勢來看，黨主席恐真會往「只抬轎不坐轎」方向前進，「往後實在令人擔憂」。

(中時新聞網)