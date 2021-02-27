「珍愛藻礁公投」連署告急，國民黨主席江啟臣今天在臉書說，「藻礁‧早交！3／10 連署書一定要寄出！」，呼籲民眾踴躍支持連署。他痛批，蔡政府沒有理由動用行政資源，針對特定公民團體與支持公投成案的公民施壓，失去了政府的高度，更是沒有民主素養。文末還要網友幫挺環團的藝人KID、大霈、曾寶儀等人按讚補血。

江啟臣表示，最近有越來越多關心海洋的朋友，因為支持珍愛藻礁公投而被網軍出征，網軍用梗圖、污辱性的詞彙壓縮了全民討論的空間，經濟部在短短的5天內就製作了18張與藻礁公投相關的圖卡，提供網軍大量轉載似是而非的資訊，甚至不顧「政策延續性」，直指馬政府開發面積更大，蔡政府已經縮減面積，寧願失去經濟部自身的專業形象，也要為蔡英文洗白，在所不惜。

江啟臣指出，事實上，蔡政府在環評送審時，送的也是232公傾的版本，是在環評過程中，因環團多年來不懈怠的爭取，以及在野黨的民代從地方、到中央串連監督最終才有23公傾的修正版本；但修正版本在環評審議時仍極具爭議，當時環保署副署長詹順貴在觀塘案環評前「請假變請辭」，就是不願意為這個版本背書負責。

江啟臣強調，從開發內容到審議程序，第三接收站都有能夠再思考周延之處，透過公投的成案，讓社會關注，讓民間理性討論，支持或反對都能在公投中表達。他痛批，蔡政府沒有理由動用行政資源，針對特定公民團體與支持公投成案的公民施壓，失去了政府的高度，更是沒有民主素養。

文末，江啟臣也整理了一些關心海洋又被出征的意見領袖，包含藝人林柏昇KID、李霈瑜大霈、曾寶儀、昆蟲老師吳沁婕等人，呼籲大家可以去幫忙他們補補血，為他們勇敢站出來點點讚，讓藻礁能有理性討論的空間。

(中時 )