有關國民黨針對主席江啟臣進行黨員民調，和國民黨去年滿意度民調，遭民進黨台北市黨部副執行長何孟樺嗆聲，是自慰民調，對此，國民黨文傳會副主委鄭照新表示，一個國民黨的民調，竟讓民進黨跳出來發言批評，看來緊張了。

江啟臣3月9號就任滿國民黨主席一周年，綜合媒體報導，在3日中常會上，有中常委關心過去一年來藍營內部的改革狀況，江啟臣提供一份內部參考民調，結果顯示，有68.2%的黨員滿意江啟臣過去一年的表現，不滿意度僅13.9％，還有55.3%的黨員滿意國民黨過去一年的表現，不滿意度28.5%。

不料，這份民調竟遭何孟樺（4日）在臉書譏諷，江啟臣將任滿國民黨主席一周年，為了給自己「打氣」，竟然作「黨員」民調？根本是自我安慰充高數字，逃避全民檢驗，這件事有多好笑？

對此，鄭照新今（5日）也在臉書發文反擊，一個國民黨的政黨滿意度調查，民進黨竟有人跳出來發言批評，而且全部都不看數字說話，看來是緊張了。鄭照新最後更hashtag：「嘴砲請便」、「民眾只看表現」。

大批網友也其po文底下留言表示，「國民黨加油，讓雙標黨今年8月公投全部通過」、「以前國民黨執政發言人敢跳出來發言批評在野黨嗎？民進黨就跟共產黨一摸一樣」、「不攻擊國民黨豈能掩飾政府施政錯亂」、「不用懷疑，網軍負責攻擊，見到影子就開槍」、「嘴砲黨有在怕吧」！

(中時新聞網)