藻礁公投連署突破法定門檻大關，經濟部長王美花日前指出，如果藻礁公投過關，一定會遵守公投結果。但如此會有電力缺口，大潭電廠8、9號機組如全改用燃煤發電，得多用500萬噸，影響空污季降載配合。對此，國民黨立委賴士葆怒轟王美花，此舉根本就是恐嚇人民！

賴士葆昨（4日）在臉書發文表示，王美花竟然用增加燃煤來恐嚇人民，珍愛藻礁公投的數量已經過了法定連署門檻，目前每天仍創新高的回收連署書，經濟部急了，王美花表示，假如藻礁公投通過將會影響供電量，如果都用燃煤發電會增加500萬噸的燃煤，讓減煤的努力走回頭路；這個數字的確驚悚，對環境污染和人民健康的傷害又是一番浩劫，蔡政府有否想過孰令致之。

賴士葆說，德國去年12月7日公布2021年氣候變遷績效指標，台灣在61個國家中排名第57名，是倒數第5名，當時多個環團開記者會呼籲政府要落實減煤，政府沒有具體回應，現在卻拿來說三接案喊卡會影響過去減煤的努力，如果政府真的努力減煤，當初為什麼堅持要蓋蘇澳燃煤電廠，等到民意反撲才停下來，倒帶回想當初政府堅持要蓋蘇澳電廠的論述，叫人不忍卒睹。

賴士葆痛批，蔡政府的能源政策荒腔走板，明明替代能源都還沒有預備好，躁進又沒有配套的能源轉型，很率性又任性的實施非核政策，從未考慮過一旦環境和人民健康造成傷害是不可逆、回不去的。

大批網友也在其PO文底下留言表示，「現在官員為了官位，就只剩下恐嚇人民，沒其他做為太可惡了」、「有政府，會恐嚇，雖然很蠻橫，但是(歹子也得疼)，痛著也要挺下去」、「燒媒那是你的事，破壞生態環境就是不行」、「可以燒賴神的乾淨煤啊」！

「珍愛藻礁公投」連署達標，屆時若通過，王美花3日指出尊重結果，並進一步指出，如果沒有三接，大潭電廠7號機還勉強可以從通霄供氣，但新的8跟9號機組就沒辦法。這2部機組合計容量224萬瓩，一年發電137億度，缺口如全改用煤發電，會增加500萬噸。她更強調過去中火減煤，已減了600萬噸，如此非常可能為了供電穩定，又會要去增加煤的供應，恐怕影響現在配合空汙季所做的降載量。

(中時新聞網)