性感女神鍾麗緹是演藝圈著名美魔女，50歲的她仍維持凍齡美貌和火辣身材，而鍾麗緹所生的3個女兒也遺傳女神媽咪的完美基因，其中，鍾麗緹12歲的2女兒張思捷（Jaden）近日登上舞蹈節目《跳舞吧！少年》表演《貓貓咪呀》，12歲的Jaden踩紅高跟鞋秀舞技，她不只自信又架式十足，高難度舞蹈博得滿堂彩。

鍾麗緹12歲的二女兒Jaden從7歲就開始學舞的Jaden，完全遺傳女神媽咪鍾麗緹表演基因的她，跳拉丁舞已有5年的時間，而Jaden近日則登上舞蹈節目《跳舞吧！少年》大秀舞技，只見她身穿白色舞衣、頭頂兩根馬尾、腳踩紅色高跟鞋跳舞《貓貓咪呀》，為了詮釋貓咪，Jaden還在腰上戴白色貓尾巴，Jaden跟著節奏揮手、抬腳，不時還有高難度動作，動作相當靈活。

12歲的Jaden跳起舞來很有自信，架式十足。（圖／取材自金鷹卡通微博）

12歲的Jaden舉手投足有自信又巨星架式十足，Jaden在舞台上相當耀眼，表演獲得全場滿堂彩，評審也大讚：「下巴快掉下來了，這是我見過12歲女孩子裡，線條最美的」、「舞蹈融入貓的靈感，又有自己的舞蹈，尤其身上戴大的貓尾巴，完成得還是挺不錯」。

Jaden從7歲就開始學舞，她跳拉丁舞已有5年時間。（圖／取材自中國金鷹卡通衛視官方頻道 Youtube）

寵女兒鍾麗緹也不忘在微博為Jaden加油打氣：「張思捷的《貓貓咪呀》太可愛了吧，這個小貓女跳舞好優雅」，而Jaden則在微博發文寫下：「給我留下了一次難忘的舞台表演！我會繼續努力！喵～」，各界都期待Jaden之後的舞蹈演出。

性感女神鍾麗緹的二女兒Jaden，近期登上舞蹈節目《跳舞吧！少年》大秀舞技。（圖／本報系資料照片）

Jaden跳舞影片，內容自39分43秒開始。（影片／取材自中國金鷹卡通衛視官方頻道 Youtube）

(中時新聞網)