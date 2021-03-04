女星丁寧（本名：李佩玲）3年前以《幸福城市》獲得金馬獎最佳女配角獎，她的親弟弟李俊賢上月卻傳出涉嫌涉以暴力討債、製造假車禍詐領保險金等罪被捕。忍了一個月後，丁寧今(4日)終於吐露心聲，坦言最近接到的問候，她無奈想：「不是經歷了很多個苦難之後就應該雨過天晴了嗎！？」又表示不論發生什麼事，對方終究是她的弟弟，這是她應該的付出，「如果家人可以選擇那種有錢的我才要長得好看的我才要，那應該不是真的家人吧」。

丁寧上月透過公司表示，知道弟弟出事就打電話回彰化老家，向父母了解情況，近年她雖然常常回家探望爸媽，但和弟弟已經很久沒碰面。今她透露，最近每天24小時她花12小時工作拍戲、6小時睡覺，剩下6小時處理「家裡的事」，就連拍戲空檔她都忙著跟父母講電話，安撫雙親情緒，忙完一切才有時間睡覺，天天都期望能睡超過5小時。

丁寧發文。（圖／翻攝自丁寧 Ding Ning臉書）

談到家事，丁寧說先不管事情對錯，對於弟弟她還是感謝居多，謝謝他陪在父母身邊，丁寧透露，小時候家裡因為破產骨肉分離，父母努力還債，沒想到孩子長大了、父母也老了還需要面對這種關卡，讓她很心疼，「家人之間的狀況本來就會互相被影響，而這些也是我應該為家人的付出」，對方是她的弟弟這事實無法否認，也是兩人的緣分，並強調家人本來就是無法選擇的。

丁寧坦言，目前此事就她看來非常折磨人，她不確定何時落幕，也擔心父母親能不能平安度過這關，「但是至少我確定的是， 我可以為他付出我也願意為他付出因為他是我的家人。我很開心看到我自己真的成為一個看清愛的道理的人。」好友鍾欣凌說：「祝福一切，身心安好」，何如芸回：「小寧兒.....我在這裡喔！妳已經夠好了⋯⋯我願意為你付出，道盡所有家人的心情....」，其他粉絲說：「善良的人會有好報的。祝福妳」、「祝福丁寧姐~一切平安，喜歡也欣賞妳的勇敢」、「每個人不能選擇自己的過往，但是可以保有自己內心的良善」。

(中時新聞網)