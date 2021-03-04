日本「桌球天后」福原愛與台灣「桌球王子江宏傑驚爆婚變，女方更被日媒拍到在橫濱約會貌似大谷翔平的高帥友人，還同在旅館過夜，另一家媒體則爆她不堪婚後江宏傑粗暴言語重傷，早於今年1月心死提了離婚，爆料消息讓許多人覺得破滅難以置信，如今有與江宏傑、福原愛熟識的友人表示，兩人可能因國情有認知差異，但絕對沒有日媒報導的這樣誇張。

福原愛2016年甜嫁江宏傑，對台灣跟日本來說都是大新聞，而婚後他們攜手上真人秀節目，恩愛形象又讓兩人在對岸大爆紅，之後夫妻倆持續在社群展現私下生活的甜蜜，即使生了兩個孩子也沒影響，讓外界稱羨不已，也因此如今福原愛被爆疑似出軌高帥男，以及江宏傑被爆長期對愛妻言語暴力，讓福原愛心死想離婚，反差之大，引爆外界輿論。

據《三立新聞網》報導，一名與夫妻倆相熟的朋友表示，私下觀察他們確實在相處上因國情不同，而需要特別溝通磨合，舉例有次福原愛跟江宏傑要去家裡附近的便利商店買東西，但在日本女性的觀念裡，出門就該穿搭好並全妝，但江宏傑卻跟老婆說：「在台灣不用這麼拘謹，簡單就可以出門了」，本是希望小愛在台灣能輕鬆自在生活，在旁人眼裡也覺得是疼愛太太的舉動，但小愛當場垮下臉，覺得自己遭到老公糾正，事後跟自己朋友抱怨。

至於日媒報導關於江宏傑在福原愛孕吐時斥責，甚至因為福原愛穿戴整齊出門看牙醫而用低俗話語大罵愛妻，一名跟夫妻倆及江家人平時有親近互動的朋友表示，日媒的報導跟現實有很大的出入，表示江宏傑平時是連髒話都不敢罵的人，且身邊如果有人爆粗口，他還會出言糾正，「要他說出那麼難聽的話根本不可能」。

(中時新聞網)