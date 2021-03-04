與福原愛傳離婚 江宏傑日前(25日)出席活動回應婚姻狀況

日本「桌球天后」福原愛2016年甜嫁台灣「桌球王子」江宏傑，婚後生下一雙子女，還攜手上大陸真人秀放閃，始終恩愛的模樣被讚是難得的佳侶，不料近日兩人婚變頻傳，福原愛更被拍到與高帥男約會、過夜，傳出早在1月份女方已提離婚，但福原愛與江宏傑所屬華研卻發聲明強調他們並未離婚，有日媒也分析，即便兩人感情現況已到這步田地，也不會離婚，曝光了真正原因。

福原愛、江宏傑結婚4年多，孩子也還小，如今兩人不僅分隔台、日兩地，更接連被《女性SEVEN》、《週刊文春》踢爆婚變，不僅拍到女方跟高帥舊識出遊過夜，還爆自福原愛懷第一胎開始，就飽受江宏傑言語暴力，甚至婆家態度也讓她心力交瘁，才提了離婚，事後福原愛認了跟照片中男子出遊過夜，但是訂兩間房，坦言精神狀況確實不佳，靠朋友支撐扶持，至於離婚，會跟江宏傑好好討論後再做決定。

而當初兩人結婚，其實日媒一片不看好，指出福原愛與江宏傑的年收入差了37倍，是女高男低的「格差婚」，而婚後兩人都簽入華研，積極進軍演藝圈，也到大陸參加綜藝節目，以夫妻之姿大開知名度，兩人合體代言、拍廣告、活動通告等，粗估也有近10億日幣身價(約台幣2.6億)。

而如果福原愛與江宏傑真的離了婚，不但重創形象，商業合作恐怕全喊停，還會產生龐大的代言違約金，勢必對家庭經濟狀況造成劇烈衝擊，因此日媒推測，即便福原愛爆出不倫醜聞，兩人感情回不去，也不會分開，而是繼續扮「假面夫妻」維持表面形象，更傳江宏傑考量小孩還小，再者怕夫妻倆的工作受到影響，因此積極求和，公司也才會發聲明強調兩人沒離婚。

(中時新聞網)