日台桌球CP福原愛、江宏傑驚傳婚變，女方還被直擊和一名高帥男出遊，掀起台日兩地網友熱議，還有網友挖出過去江宏傑受訪的片段，當時他透露結婚雖然很開心，但他沒有想到自己的婚姻會引起那麼大的關注，因此才剛宣布完婚訊，他就開始感到壓力，如今看來婚變似乎早有跡象。

江宏傑在節目上坦承，剛宣布結婚的時候心情是很開心的，「但我沒有想到關注度這麼的誇張」，他苦笑表示雖然知道福原愛在日本的知名度很高，造成的轟動卻遠超於他想像，因此在曝光婚訊後，他的壓力就隨之而來，「不就是一個結婚的事嗎？有需要這麼的關注到我們身上嗎？」

江宏傑透露，他那時才感受到，福原愛真的不是一個簡單人物，讓他頓時覺得「完蛋了」，當主持人問「你害怕的是什麼？」江宏傑也回答，他感覺大家都在看著他們，走到哪都被指指點點，但福原愛已經很習慣這件事，造成他自己也在無形中給自己增加很多壓力，婚後甚至會害怕和老婆一起出現在公開場合。

如今對比夫妻倆過去恩愛的模樣格外諷刺，江宏傑還帶著福原愛上實境節目《幸福三重奏》，更對女方許願，「希望妳可以每天親我100下」，也曾提到由於新婚1年多來，2人獨處的時間非常少，因此特別珍惜這次機會，甚至甜蜜告白，「我有一個這麼好的老婆，希望下輩子、下下輩子都跟她在一起，當她的老公！」

(中時新聞網)