飯店住宿需求雖尚未完全復甦，但力麗集團看準未來前景，旗下飯店事業仍持續深耕旅遊市場，位於台中的五星級飯店將於今年開幕、加盟溫德姆酒店集團的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店則預計明年開幕，屆時集團飯店據點將拓增至12家。

為因應據點拓展人力需求，力麗集團飯店事業將於12日舉辦聯合徵才活動，集結台北、台中、日月潭、宜蘭、花蓮、高雄、墾丁等共12家飯店，包括新設立台中、日月潭五星級飯店總經理、副總、行政主廚、總監、經理等高階主管在內，共釋出700多個工作機會。

力麗集團主要透過力麗店(5364)及力麒(5512)旗下力麗酒店、宜蘭力麗開發布局觀光飯店市場。力麗店旗下包括商務觀光兼具的「力麗哲園」、休閒渡假的「力麗儷山林」、深度生態旅遊的「力麗馬告生態園區」。

同時，力麗集團亦引進國際品牌體系，由力麒旗下力麗酒店、宜蘭力麗開發投資興建「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」，委託萬豪國際經營管理。力麗店旗下力麗哲園花蓮館則加盟溫德姆酒店集團，去年更名為「花蓮力麗華美達安可酒店」。

飯店業去年人力布局受疫情影響而趨守，職缺機會相對減少。雖然飯店住宿需求雖尚未完全復甦，但力麗集團看準未來前景，仍持續深耕旅遊市場，位於台中的五星級飯店將於今年開幕、加盟溫德姆酒店集團的「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」則預計明年下半年開幕。

因應集團飯店事業擴大經營，力麗集團將於12日舉行飯店事業聯合徵才活動，和求職者面對面媒合職缺。除了各飯店釋出的職缺外，此次以台中及日月潭新飯店為主要的人才缺口，從總經理到基層員工共計釋出700多個職缺。

力麗店董事長蔡宗易認為，飯店服務業是主要靠「團隊」成就的企業，在低迷的旅遊市場下，去年集團旗下仍有飯店繳出亮眼成績單、領到65天年終獎金。集團飯店將考量基層員工起薪，訂定優於勞動部規定的最低薪資與績效紅利發放制度。

蔡宗易表示，此次配合疫情趨緩、求職市場回溫，特別選在年後開春舉辦聯合徵才活動，希望讓各求職者找到理想工作一展所長，歡迎各優秀人才準備履歷，並著正式服裝至招募地點報到。

(時報資訊)