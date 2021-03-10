看好高雄市「國際城市定位」與「港都百年文化」的豐富觀光旅遊前景，文創設計旅店品牌龍頭-承億文旅集團首度跨足高雄亞洲新灣區拓點，預計今年(2021)年底試營運，2022年於台東池上、嘉義仁義潭持續拓點，預計在2024年達到全集團11家飯店規模並完成上櫃。

承億文旅集團董事長戴俊郎表示，縱使在國際觀光旅遊業的低潮中，也要帶著承億文旅的旅遊觀點打造島鏈計畫，以「旅行目的地」為旅遊課題做出有別於傳統飯店的差異化經營，讓遠道而來的旅客在承億旗下飯店感受每座城市的文化脈動，此次插旗高雄意在打造除了台北101之外，另一旅遊臺灣必朝聖打卡景點。

承億文旅集團經營樓層自高雄總圖會館的9樓至頂樓，總計約14,000坪，不僅有全台灣唯一50公尺的高空透明無邊際泳池，可自24樓欣賞高雄市景及遠眺西子灣落日，其他樓層包含約234間多樣化客房、5間主題餐廳、高空健身房及SPA、酒藏圖書館、更有不同風格的戶外式景觀酒吧3間，數量將位居高雄五星級酒店之冠。

除此之外，為搶佔南台灣餐飲宴會市場，承億文旅集團於9至11樓規劃可舉辦大中小各類型之宴會包廂，其中最大亮點為挑高約8米的巨型宴會廳，全樓層二側的透明玻璃除同時將高雄港都市景盡收眼底，全場無遮蔽樑柱之視覺設計更充分展現巨型宴會廳氣勢，共可容納約500人。

以打造每座城市文化縮影而知名的承億文旅，目前旗下據點橫跨台灣東西南北，兼具6家城市型文創設計飯店及度假休閒感飯店等豐富運營經驗，自第一間飯店嘉義商旅開始，旗下淡水吹風、台中鳥日子、桃城茶樣子、花蓮山知道、墾丁雅客小半島及即將在暑假前開幕的日月潭新館，承億文旅憑藉主題風格特異的文創設計力，擅長經營全客層旅客，家庭旅遊、國際型旅客觀光度假、商務會議、深度城市探訪尤以散客為主。

承億文旅頂著「2020台灣最美飯店」最大贏家光環，旗下桃城茶樣子更二度蟬聯最美飯店冠軍，過往承億文旅以捕捉自各城市的美學視角及創新旅遊規劃，突破傳統飯店制式住宿體驗，如今積累多年的營運實力碰上高雄市文創會館，承億文旅傾力擘劃具五星級飯店規格的全新飯店品牌-承億酒店，結合高端硬體設施與承億文旅擅長的文創設計美學實力，以新型態旅遊體驗呈現高雄的人文底蘊、港都熱情及高雄市總圖書館的閱讀力，目標打造為高雄市的最佳城市代言平台，屆時「承億酒店」勢必將為南台灣創造全新旅遊風潮並再次擾動台灣飯店界。

(中時 )