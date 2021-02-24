民進黨今中常會，據了解，中常委立委何志偉在會中建議政府應該就紓困條例6月底期後，研議是否延長相關紓困措施等；卻引起黨主席蔡英文不悅，當場表示，此議題不適合在中常會上提出討論。

10月初，何志偉在民進黨中常會上提美豬總量管制被痛斥是「死小孩」，幾週後中常會前，因在立法院一場反詐騙記者會中，怒斥內政部長徐國勇「沒用就下台」，甚至用徐國勇一直很在意的「姑婆芋事件」說嘴，搞得與徐友好的中常委黃承國直接在中常會上「ㄉㄧㄤ」他：「為何要內政部長下台？」綠委王定宇、陳亭妃、莊瑞雄也接連砲轟。

據轉述，今天中常會，何志偉提到「延長紓困4.0案」；總統說，這個案子不應該在這個地方討論；據轉述，總統不太高興，當場表示，此議題不適合在中常會上提出討論；因此把何志偉的建議當作一個意見，請黨團與行政院再做協調。

據了解，黨團總召柯建銘也說明，紓困條例6月底到期，行政院正針對是否延長進行必要準備，黨團日前也已與行政部門初步溝通，對於未來到期後是否延長有交換意見，但行政院會去評估，所以尚未定案，且並沒有所謂紓困4.0的字眼；柯建銘隨後也把何志偉拉到一旁「溝通」。

有中常委指出，因為這紓困案六月才到期，媒體出現4.0字眼，其實行政院目前都沒有所謂4.0的說法，且在常會提出來，會造成困擾，「如有人問，下階段的錢要哪裡來？」因為這涉及黨政問題，不應該在這裡討論，主席才會用「不適合」這個字眼。

(中時 )