香港媒體報導，香港警察學院從2月22日起的兩周內會舉行中式隊列培訓班，由解放軍駐港部隊三軍儀仗隊成員教授，引發熱議與質疑。香港警察隊員佐級協會主席林志偉稱，有關訓練暫時只作儀仗活動之用，暫時未有計劃全面取代警隊步操方式及學警步操訓練。

《環球時報》報導，香港警隊表示，這是香港警隊首次邀請解放軍駐香港部隊儀仗隊到警察學院，與警務處及多支紀律部隊的步操教官進行培訓和交流，而有關訓練暫時只作儀仗活動之用。

據報導，此次受訓學員來自除警務處的各紀律部隊，還包括入境處、海關、懲教署及消防處的步操教官，培訓內容包括原地及行進間的步操動作，以及軍旗、指揮刀和步槍等步操動作。

媒體分析認為，香港回歸已經23年，特區各大紀律部隊至今仍使用英式步操，警隊不排除在日後部分結業會操中，加入中式步操環節。

香港警隊的步操通常在升國旗及其它重大儀式等活動中使用。軍事專家宋忠平表示，自香港回歸以來，香港警隊一直沿用英式步操，帶有濃烈的殖民化色彩，未來會逐步改變，但不能一蹴而就。

(旺報 )