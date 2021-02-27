大陸央視新聞用戶端27日報導，聯合國人權理事會第46屆會議期間，中國政府代表團副團長、香港特別行政區政府律政司司長鄭若驊於當地時間26日以視訊發言。鄭若驊表示，制訂《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（《香港國安法》）之後，香港恢復法治和秩序，居民可以重新如常生活。

鄭若驊在發言中說，2019年下半年，由於香港出現暴亂，很多財產和設施受到破壞，平民被任意襲擊，立法會和政府的運作受到嚴重干擾，許多平民和員警受傷。為了制止這些對國家安全構成嚴重威脅的暴力、顛覆、恐怖活動，中國全國人民代表大會常務委員會在2020年6月制訂《香港國安法》。

鄭若驊強調，跟許多國家的國家安全法一樣，該法把分裂國家、顛覆國家、恐怖活動和勾結外國勢力危害國家安全定為罪行。暴亂自此消退，居民可以享受合法的權利和自由。人們現在可以自由出行，不用擔心人身安全；私刑不再普遍出現，大家可以自由地公開表達不同意見；人們現在行使權利時更加尊重他人的權利。簡言之，香港恢復成為「一個安全、理性、包容和充滿活力的社會」。

鄭若驊表示，《香港國安法》明文規定應當保障包括言論、集會自由在內的人權，並尊重和遵守包括無罪推定在內的法治原則。香港特區的執法機關和法院獲中央授權，對危害國家安全的犯罪案件行使管轄權。香港法官審理案件時，仍然是獨立無私地履行司法職務，不受任何干涉。

鄭若驊指出，《香港國安法》對恢復法治和秩序以及香港維護國家安全至為有效，為保持香港長期繁榮穩定提供了必需的條件，並讓香港居民可以在一個安全、平和的環境中享受權利和自由。這些措施有利於法治建設、人權保障和成功落實「一國兩制」方針，符合國家和「兩制」的長遠利益。

(中時 )