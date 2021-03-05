大陸央視新聞報導，香港特區行政長官林鄭月娥3月4日傍晚抵達北京，將列席5日召開的第十三屆全國人大四次會議。林鄭月娥隨即發表文章表示，對人大會議將審議有關完善香港的選舉制度，落實「愛國者治港」的方針政策表示歡迎。此前，就全國人大將審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》，香港特區政府發言人4日表示，要確保「一國兩制」實踐行穩致遠，必須始終堅持「愛國者治港」。這是事關國家主權、安全、發展利益，事關香港長期繁榮穩定的根本原則。

林鄭月娥文章說：「今年已經是我第四年以香港特區行政長官身分列席國家最高權力機關一年一度的大會，亦愈來愈感受到香港特區的繁榮穩定是與國家事務密不可分的。事實上，全國人大及其常委會過去一年，就多次從中央層面為香港解決了特區自身力量難以有效處理的問題。」

林鄭表示，去年全國人大三次會議通過決定授權人大常委會制定《香港國安法》，常委會其後於6月30日頒布實施的《香港國安法》就填補了香港自回歸以來在維護國家安全的缺口，並立竿見影地遏止了「黑暴」亂港的行為，讓市民可以走出惶恐的日子，重建安全社會。

林鄭指出，國家安全除了社會治安外，更須保障政治安全，而唯有確保「愛國者治港」，香港的政治體制才能沿著「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的軌道前行。抵京後傳來消息，說本次人大會議將審議有關完善香港的選舉制度，落實「愛國者治港」的方針政策，她對此表示歡迎。正如她上周一的公開回應，特區的政治體制是中央事權，她尊重中央主導制度的完善，再次由全國人大為特區排難解困，特區政府會全力配合，做好所須的本地立法和社會解說工作。

此次大會的議程也包括審議通過國家第十四個五年規劃，我相信肯定會有支援香港發展的重要內容，包括粵港澳大灣區建設。只要香港能貫徹執行《香港國安法》，確保「愛國者治港」，積極融入國家發展大局，香港人的福祉將更有保障，前景將會更加美好！

特區政府發言人4日指出，只有做到「愛國者治港」，中央對特別行政區的全面管治權才能得到有效落實，《憲法》和《基本法》確立的憲制秩序才能得到有效維護，香港才能實現長治久安。政治體制問題是中央事權，中央有權有責修改完善香港的選舉制度。特區政府尊重中央在政治體制完善方面的主導權，並會作出全面配合。

(中時 )