【愛傳媒黃士修專欄】無論性別，每個人都有身體自主權。

雞排妹確實說過「因為那醫生長得很帥，我跟你說，被打那下屁股就覺得蠻爽的！」，但我反對用「人帥only you，人醜翁立友」攻擊她。

雞排妹摸你一下跟周玉⋯⋯咳，怕被告。劉德華摸我一下跟陳為廷摸我一下⋯⋯哎也不對，當年雞排妹力挺性騷累犯。啊啊不管了，大家懂我意思就好。

雞排妹是一位獨立自主的成年女性，不管她同意被摸的理由是人帥還是錢多，她都有權利同意或不同意。今天同意這個不代表她明天會同意那個，這麼基本的道理有很難懂嗎？

但若要指控性騷擾，得就事論事，主觀不能推導出客觀。我對雞排妹疑似被性騷擾案一直很保留。

案重初供，這是雞排妹首次接受記者專訪的獨家，標題稱「淚揭超噁性騷擾真相」，描述的過程非常詳細，然而關鍵的「肢體碰觸」卻有玄機。

「好不容易結束對唱，翁立友開始跟她攀談，不斷越靠越近，整個舞台上沒有其他人，翁立友卻幾乎要與雞排妹並肩站立。就在翁立友想舉起靠近雞排妹的左手時，左前臂就這樣滑過雞排妹的屁股。雞排妹當場愣住，不敢相信自己身後傳來的觸碰感。」

肩並肩站立，面對觀眾，女方在左，男方在右。翁立友演出的正裝都是西裝外套，最近的氣溫也可推測是穿長袖。

講白的啦，男人都好色。身為一位好色的生理男性，我百思不得其解。站在目光聚焦的舞台上，「左前臂隔著兩層衣物滑過」，你覺得是故意偷摸屁股，還是舉手時不小心碰到？

如果是後者，我是說如果，那麼：

『翁立友大力稱讚她主持表現好，最後說：「我一定要為了妳開一間公司。」』

『雞排妹對這一切完全不解，而翁立友熟練且鎮定的模樣讓她懷疑這不是第一次。』

『後來她才想到「開公司的意思是不是這樣每年就都可以在尾牙上吃豆腐」。』

全部都是雞排妹的主觀揣測，而這是當事人陳述中唯一的肢體碰觸。她說得沒錯，「就算我告了，告贏了、告輸了，甚至自殺了，不相信我的人就還是不相信我。」

我相信雞排妹，我相信她真心相信自己被性騷擾。但「舉證之所在，敗訴之所在」，我想這就是翁立友力挺雞排妹提告，雞排妹卻表示心累到此為止的原因。

法律上，性騷擾的認定有主客觀要件，「只有在主觀部分，是採受害人主觀，而非加害人主觀」，在客觀部分，仍須考察事實做綜合判斷。

這就是許多女權主義者，包括metoo的法律錯誤，性騷擾不是只有主觀認定，而是只有在主觀的部分主觀。

換一種可能性，翁立友能否真心誇獎她主持，想為她開一家公司？投資一定有風險，投資網紅有賺有賠，簽約前應詳察合作風險。

「他私下是什麼人，對任何人都不重要⋯⋯這次的過程是學習，臨陣脫逃不只學不到經驗值，還會失去更多，要把自己得來的功課寫完。」——鄭家純（2014）

順帶一提，請不要大膽假設我的性別認同，我可能只是喜歡穿男裝有GG留短髮跟XY染色體的女性還是個喜歡女生的同性戀。

作者為以核養綠公投發起人

照片來源：作者臉書截圖。

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