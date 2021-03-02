過年後全國腹瀉急診人數飆升！疾管署表示，年後感染諾羅病毒的腸胃炎群聚事件增加，且多發生在餐飲旅宿業，國內上週就有逾13萬人因腹瀉掛急診，提醒諾羅病毒傳染力強，要多用肥皂洗手，注意飲食安全，少吃生食，有疑似症狀應儘速就醫，並且在家休息不要傳給別人。

依據疾管署監測資料顯示，國內上週(2月21日至2月27日)腹瀉門急診就診累計138,462人次，近二週呈上升，往年春節連假後出現腹瀉就診人次上升；全國近四週(第5至8週)共接獲87起腹瀉群聚通報，其中86%案件有症狀人數為10人(含)以下；檢出病原體陽性案件計58起，以諾羅病毒為主(97%)，以餐飲旅宿業為多(71%)。

疾管署指出，諾羅病毒具多種型別，任何年齡層都可能經由吃到被污染的食物或飲水，手部接觸受污染的物品再碰觸自己的口鼻或眼睛黏膜，與病人密切接觸，或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫而感染。通常感染後1至3天會出現水瀉及嘔吐等腸胃炎症狀，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉酸痛等情形，症狀可持續1至10天。

為降低病原傳播的風險，如有受病患污染的衣物、床單，應立即更換；馬桶、門把等器物表面如被污染，應用20cc漂白水加1公升清水擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100cc漂白水加1公升清水消毒清理。

疾管署再次提醒，民眾平時應落實勤洗手，用餐時應以熟食為主，與他人共食使用公筷母匙，避免食用未充分加熱的蛋、肉類或生食貝類水產品(如生蠔)等高風險食物；有疑似症狀者應避免處理食材，並儘速就醫及在家休息。旅宿及餐飲業者應落實廚房及廁所等環境的消毒與清潔，並留意工作人員(尤其是廚工)衛生及健康情形，如有不適症狀請暫停工作，並於症狀解除至少48小時後才可上班，以確保其他員工及顧客健康。

疾管署防疫醫師林詠青表示，最近群聚的腸胃炎以諾羅病毒為主，他是造成病毒性腸胃炎常見的病原體，所有年齡層都會被感染，主要是吃到有病毒的食物與水感染，手若是接觸過患者飛沫後再碰觸自己也會感染，若是碰到病患糞便的飛沫也會。

林詠青表示，，諾羅病毒潛伏期約一到三天，症狀有嘔吐腹瀉等腸胃道症狀，患者還會出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等全身性肌肉痠痛症狀，就像得了流感一樣全身不舒服，大部分症狀會持續1到3天，但若是自體免疫比較差的就會更久。腹瀉症狀停止後48小時仍具有傳染力。

林詠青表示，諾羅病毒是沒有外套膜的病毒，所以酒精乾洗手的清潔效果不好，所以還是要用肥皂洗手。飲食則以熟食為主，尤其是貝類最常引起感染。環境清潔消毒，則要用稀釋的漂白水。

針對餐飲旅宿業者來則要特別提醒，若有疑似發燒嘔吐腹瀉症狀一定要特別注意在家休息不要上班。

(中時 )