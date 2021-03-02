公視、myVideo《天橋上的魔術師》上週播出3、4集，吸引逾58萬人次收看，收視最高點突破1.1，落在「阿蓋」操控著石獅子機器按鈕展開大冒險橋段。映後導演楊雅喆率領盧以恩、朱軒洋線上直播。朱軒洋劇中飾演「阿派」，最在意遊戲機稱霸第一，不時跟弟弟討零錢打遊戲，有一場和香港影帝袁富華的對戲，還動手推倒對方。楊雅喆爆料，拍這場戲時，朱軒洋一直在現場碎念「為什麼這角色這麼卑微，勒索小學生，毆打老年人」，朱軒洋直播時，還忍不住問導演「你怎麼寫這個劇本的」火花不斷。

不過楊雅喆仍盛讚朱軒洋的演出天賦，當時拍攝時有幾次現場改大串台詞，他都能瞬間融會貫通記住，並且有精湛演出，甚至還能神來一筆自創加入屬於角色的標記性台詞「海專阿派，我最海派！」驚豔全場。另外盧以恩劇中被3帥追求，被問到現實中會選誰，朱軒洋立刻搞笑為自己拉票，高呼不會自稱高大帥氣「但我會帶給你快樂」，撩妹金句當場收服人心，他再補強「彈吉他的可能會聽膩，或有的一直睡覺不理你，只理兄弟，但我可以讓你快樂。」

劇中朱軒洋、宋柏緯、羅士齊與盧以恩4人去冰宮溜冰，已勾起許多觀眾回憶殺。4人紛紛表示，溜冰是因戲學到的新技能，盧以恩說，劇中她和朱軒洋兩人手拉手倒退溜冰的戲，練習過程不斷大爆摔、大瘀青，回家手伸直都會痛。朱軒洋也表示，學會溜冰後還因此常半夜去公園溜，「學會溜冰真的很快樂」。

劇組也釋出最新花絮美術篇，像是找到符合八零年代小孩幻想的燈泡按鈕，甚至「石獅子」走動時的晃動都精準設計，讓工作人員驚呼「很想把控制室帶回家」。美術指導王誌成則謙虛地說，看到演員們進到場景空間中，接著看到他們漸漸因此進入角色，「對做美術的人來說，真的很棒！」

《天橋上的魔術師》播出後串流平台觀眾大增，公視+2月份新進會員數超過7900人，而myVideo播出3、4集，立即登上戲劇類本日排行榜第2名，緊追章子怡主演的陸劇《上陽賦》；Netflix台灣排行榜也從上周的第9名，至今日已竄升到第2名，僅次於宋仲基。《天橋上的魔術師》每週六晚間9點，公視頻道、myVideo首播及上架，10點、11點 Netflix台灣新集數上架，11點 公視+新集數上架。

宋柏緯（左起）、盧以恩、羅士齊、朱軒洋在《天橋上的魔術師》是一起長大的玩伴。（公視提供）

朱軒洋（右起）、宋柏緯、羅士齊在《天橋上的魔術師》同追盧以恩。（公視提供）

朱軒洋（右）劇中動手推倒袁富華（左）。（公視提供）

宋柏緯（左）、朱軒洋劇中去冰宮溜冰。（公視提供）

(中時 )