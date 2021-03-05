政治大學總教練陳子威5日賽前走進洗手間，剛好看到洪楷傑也在上廁所，陳子威突然問了一句，「謝亞軒有比你好嗎？」儘管洪楷傑沒有回應，只是笑笑著離開，他卻馬上在場上交出超級亮眼的外線火力表現，幫助政大再次擊退衛冕軍健行科大。

洪楷傑全場投18中13，含三分球投12中9，攻下生涯新高37分，帶領政大最後以88比85險勝健行，搶占8強複賽第1席位，20日4強決賽對手仍是健行，陳子威說：「幸好洪楷傑挺身而出，也一肩扛下勝負責任，幫助我們達成複賽第1目標。」

雙方打到下半場，完全都看洪楷傑、謝亞軒兩人互飆三分球，謝亞軒雖在第3節連進5顆三分球，帶起健行17比0猛攻，洪楷傑卻在末節發威，更在最後關頭連取7分，其中包含最後1分35秒，他抄到謝亞軒的球，獨自快攻上籃取分。

「謝亞軒表現也還不錯，可能我今晚狀況比較好，應該是兩個一樣好，」洪楷傑表示，「畢竟我可能來到UBA生涯最後1年，當然想要挑戰一下衛冕軍，我想最重要的還是4強決賽，但老實講，連我自己也沒想到可以投進那麼多顆三分球。

其實健行最後關頭明顯「放水」，打到決勝階段，健行教練劉孟竹刻意把謝亞軒、谷毛唯嘉、朱雲豪等主力換下，甚至簡廷兆、高錦偉兩人也沒打，「畢竟今晚無關晉級或勝負，所以我必須讓比較少上的球員上去磨練，增加4強決賽本錢。」

8強複賽排名依序如下：政治大學(6勝1敗)、世新大學(5勝2敗)、義守大學(4勝3敗)、健行科大(4勝3敗)、台灣師大(3勝4敗)、高雄師大(2勝5敗)、國立體大(2勝5敗)、輔仁大學(2勝5敗)，4強決賽將於20、21日在台北小巨蛋舉行。

(中時 )