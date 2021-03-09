台灣首批11.7萬劑的新冠肺炎疫苗於3日抵台，迄今仍未開打，衛福部長陳時中今在立法院備詢時，被問到是否可能在未來7天內施打，他說，「可以努力」。

我國向AZ洽購的1千萬劑疫苗，於本月3日先行到貨11.7萬劑，當時中央疫情指揮中心對外表示，抵台後最快7天就可開打，但遲至今日尚未有行動。

對此，國民黨立委洪孟楷今質詢時表示，AZ疫苗抵台後，很多被列為首批施打的對象都因為國際上副作用頻傳，多所遲疑，不敢施打。對此，陳時中強調並沒有這樣的狀況，因為經過與3千多位醫護人員接觸後，有7成表示願意施打AZ疫苗。

洪孟楷追問陳時中及行政院長蘇貞昌，既然先前曾說過「疫苗不足我不搶、沒人敢打我先打」，現在是否願意做表率？但陳時中強調，「這跟科學沒有關係，要建立信心有很多種方式」；而醫護是科學，醫護人員願不願意施打還是要看報告，如果報告效果好，施打意願就高，他不在乎誰先施打或誰後施打。

至於陳時中先前表示AZ疫苗抵台後最快7天施打一事，洪孟楷關切疫情指揮中心何時要啟動施打作業，是否可能在1周內施打？陳時中表示，因為這11.7萬劑是第一批進來台灣的疫苗，檢驗工作必須趨於嚴格，「要在1個禮拜內的話，這可以努力。」

(中時 )