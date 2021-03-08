倫元投顧分析師陳學進表示，台股4日開低下殺，台股開高走低，終場下跌35.12點，跌幅0.22％，收在15,820.11點；櫃買指數亦同步下殺1.15點作收，跌幅0.6％，收在191.47點；三大法人進出方面，外資續賣167.01億元，投信續買17.13億元，自營商轉賣34.26億元，惟外資法人於台指期轉買5,501口多單，累計淨空單部位為20,194口，心態轉趨謹慎保守。

雖受到美股5日止穩大漲，1.9兆美元紓困案亦有望於本周過關的激勵下，台股8日加權指數盤中一度勁揚達219點，不過由於市場追價意願保守、外資法人調節動作不斷、10日線及月線於上檔呈現蓋頭反壓，此等短期均線不利的局面，均需時間化解。

個股方面，本周納入投資組合的展匯科，遠距商機帶旺營運，車用新品搶市，配合股價低檔量增起攻、法人心態偏多濃厚，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

觀察盤面，預期短線加權指數仍會持續震盪整理，不過，這並不代表多頭行情的結束。在經濟面、資金面仍持續處於有利條件下，市場資金將會去找到出路，包括亞聚、台達電、華夏、國喬、聯傑、驊訊、大量、展匯科、觸控面板富晶通、大世科、加百裕、橙的、晶碩、金可-KY、逸達，長聖、國揚、全坤建等個股的強漲，均顯示市場人氣尚在，後市仍是震盪上看不變，震盪整理僅是過程。

(工商 )