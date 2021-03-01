艾瑪科林在《王冠》飾演黛妃，拿下劇情類最佳女主角。(圖／達志提供)

第78屆金球獎由蒂娜費(左)、艾咪波勒擔任主持人。（美聯社）

第78屆金球獎頒獎典禮於今天早9點舉行。(翻攝自Golden Globes官方臉書)

第78屆金球獎（Golden Globes）在台灣時間今（1日）早上舉行，揭開疫情時代好萊塢頒獎季序幕，受疫情影響，金球獎是首度在美國東西岸現場同步舉行的頒獎典禮，紐約現場由喜劇女演員蒂娜費（Tina Fey）主持、加州比佛利山現場則由喜劇女演員艾咪波勒（Amy Poehler）主持，今年的金球獎有別於過去以晚宴形式、眾星華麗走紅毯，今年的入圍者則透過網路直播參加典禮。

【電影類】

最佳男配角

丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）／《猶大與黑色彌賽亞》（Judas and the Black Messiah）

丹尼爾卡盧亞奪下最佳男配角獎。(圖／達志提供)

最佳動畫

《靈魂急轉彎》（Soul）

《靈魂急轉彎》奪最佳動畫片。(圖／達志提供)

最佳劇本

《芝加哥七人案：驚世審判》(The Trial of the Chicago 7)

最佳原創電影歌曲

IO SÌ ／《來日同行》

最佳原創配樂

《靈魂急轉彎》

音樂喜劇類最佳女主角

羅莎蒙派克（Rosamund Pike）／《詐欺女王》（I Care a Lot）

最佳外語片

《Minari》

【電視類】

最佳男配角

約翰波耶加（John Boyega）／《小斧頭》（Small Axe）

最佳音樂或喜劇類影集女主角

凱薩琳歐哈拉（Catherine O’Hara）／《富家窮路》（Schitt’s Creek）

最佳迷你影集或電視電影類男主角

馬克魯法洛（Mark Ruffalo）／《他是我兄弟》（I know This Much Is True）

劇情類最佳女主角

艾瑪科林（Emma Corrin）／《王冠》（The Crown）

音樂及喜劇類最佳男主角

傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）／《泰德拉索》

最佳音樂喜劇類電視影集

《富家窮路》（Schitt’s Creek）

劇情類電視劇最佳男主角

喬許歐康納（Josh O'Connor）／《王冠》（The Crown）

劇情類最佳電視劇

《王冠》（The Crown）

(中時新聞網)