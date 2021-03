艾瑪科林在《王冠》飾演黛妃,拿下劇情類最佳女主角。(圖/達志提供)

第78屆金球獎由蒂娜費(左)、艾咪波勒擔任主持人。(美聯社)

第78屆金球獎頒獎典禮於今天早9點舉行。(翻攝自Golden Globes官方臉書)

第78屆金球獎(Golden Globes)在台灣時間今(1日)早上舉行,揭開疫情時代好萊塢頒獎季序幕,受疫情影響,金球獎是首度在美國東西岸現場同步舉行的頒獎典禮,紐約現場由喜劇女演員蒂娜費(Tina Fey)主持、加州比佛利山現場則由喜劇女演員艾咪波勒(Amy Poehler)主持,今年的金球獎有別於過去以晚宴形式、眾星華麗走紅毯,今年的入圍者則透過網路直播參加典禮。

【電影類】

最佳男配角

丹尼爾卡盧亞(Daniel Kaluuya)/《猶大與黑色彌賽亞》(Judas and the Black Messiah)

丹尼爾卡盧亞奪下最佳男配角獎。(圖/達志提供)

最佳動畫

《靈魂急轉彎》(Soul)

《靈魂急轉彎》奪最佳動畫片。(圖/達志提供)

最佳劇本

《芝加哥七人案:驚世審判》(The Trial of the Chicago 7)

最佳原創電影歌曲

IO SÌ /《來日同行》

最佳原創配樂

《靈魂急轉彎》

音樂喜劇類最佳女主角

羅莎蒙派克(Rosamund Pike)/《詐欺女王》(I Care a Lot)

最佳外語片

《Minari》

【電視類】

最佳男配角

約翰波耶加(John Boyega)/《小斧頭》(Small Axe)

最佳音樂或喜劇類影集女主角

凱薩琳歐哈拉(Catherine O’Hara)/《富家窮路》(Schitt’s Creek)

最佳迷你影集或電視電影類男主角

馬克魯法洛(Mark Ruffalo)/《他是我兄弟》(I know This Much Is True)

劇情類最佳女主角

艾瑪科林(Emma Corrin)/《王冠》(The Crown)

音樂及喜劇類最佳男主角

傑森蘇戴西斯(Jason Sudeikis)/《泰德拉索》

最佳音樂喜劇類電視影集

《富家窮路》(Schitt’s Creek)

劇情類電視劇最佳男主角

喬許歐康納(Josh O'Connor)/《王冠》(The Crown)

劇情類最佳電視劇

《王冠》(The Crown)

(中時新聞網)