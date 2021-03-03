公共電視、myVideo《天橋上的魔術師》播出後引發廣大迴響，近期卻發現網路盜版猖獗，經公視主動查案發現，竟有30多個盜版網站放置。公視嚴厲譴責盜版的行為，已去函各網站要求下架，且將同步進行跨海維權官司，打擊盜版。公視強調「不論觀看或是散布影片，都屬盜版行為」，呼籲觀眾拒看盜版、尊重原創，齊心守護台灣珍貴的影視與文創產業。

《天橋上的魔術師》改編自國際知名作家吳明益同名小說，耗時五年打造，由導演楊雅喆率領金馬獎最佳美術指導王誌成、金馬獎最佳攝影陳克勤 、最佳造型設計王佳惠、最佳音效杜篤之、以及金曲獎最佳製作人黃韻玲，打造闔家觀賞旗艦影集。

影集故事講述：1980年代，西門町天橋上來了一個神秘的魔術師，與他相遇的人們不只看見了絢麗的魔術，也會遇見自己人生中最初的愛戀、青春期的困惑甚至是家庭的決裂。最終，魔術師讓人們相信了自己的心，成就了自己生命的奇蹟。《天橋上的魔術師》每週六晚間9點，公視頻道、myVideo首播及上架；10點、11點 Netflix台灣新集數上架；「公視+」平台當晚11點新集數上架。

(中時 )