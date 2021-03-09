交通部公路總局補助峨眉鄉開辦「幸福小黃」，以計程車代替公車，方便民眾就醫、就學、買菜甚至觀光旅遊，因發生「固定制」和「預約制」的爭議使原本要在農曆年前上路的「幸福小黃」跳票！

交通部公路總局補助峨眉鄉186萬元，辦理「幸福小黃」多元公共運輸計畫，鄉公所是和台灣大車隊簽約執行1年，規畫3條行駛路線，每周一、三行駛「三峰石井線」，二、四行駛「赤柯山線」，六、日行駛「觀光環狀線」。

峨眉幸福小黃兼具就醫、就學、洽公及觀光旅遊，鄉公所配合款30萬元，上路後鄉民是免費搭乘，外地遊客乘車則收50元費用，2輛台灣大車隊的計程車採預約搭乘及定時地點固定搭乘外，還提供隨招隨停服務。

峨眉幸福小黃去年底亮相後，預定今年農曆年前正式上路，但到目前仍未見行駛，縣府交旅處長游志祥指出，原因出在計程車行駛「固定制」和「預約制」的爭議。

游志祥說，峨眉鄉公所對3條路線的幸福小黃，是採「固定制」和「預約制」併行的行駛方式，但公路總局擔心固定制可能會沒有乘客空轉，浪費補貼，要求全部採用預約制。

但是，台灣大車隊認全採預約制，以派遣方式載客，一天可能沒幾個客人預約叫車，司機收入會減少很多，反對公路總局的全面預約制。

游志祥說，若要讓峨眉幸福小黃順利開辦，應該提高固定制的比例，再加預約制併行，平常日行駛由公路總局做補貼，假日則以遊客收費為主，司機每個月才有可能維持基本收入，縣府會再與進行協調，期儘快化解爭議，早日開辦行駛。

(中時 )