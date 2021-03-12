中國全國人大通過修改香港選舉制度，美國國務卿布林肯今天譴責北京持續攻擊香港民主制度，敦促當局讓9月立法會選舉照常舉行，並以透明且具公信力方式納入每位候選人。

中華人民共和國第13屆全國人民代表大會第4次會議11日下午舉行閉幕式，「全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）」獲2895票贊成、0票反對、1票棄權通過，設立多項選舉的候選人審查制度，並重構特首選舉委員會和立法會。

布林肯（Antony Blinken）今天晚間發表聲明，譴責北京持續攻擊香港民主制度，並指中國全國人大單方面改變香港選制的決定，是對「中英聯合聲明」所允諾港人自治的直接襲擊。

布林肯表示，這些行動剝奪港人在自己政府內發聲的機會，限制他們政治參與、降低民主代表性，也箝制政治論辯。他說，北京的行徑也違背「基本法」所指香港選舉應朝普選邁進的明確條文。

布林肯敦促北京與香港當局，讓原定9月舉辦的香港立法會選舉照常舉行，並確保以透明、具公信力的方式納入所有候選人。

香港最新一屆立法會選舉原定去年9月6日舉行，但香港特區政府去年中以2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情為由，將選舉延至今年9月5日。但星島日報本月9日引述可靠消息表示，港府將把選舉再延遲至12月。

此外，針對港府近期以涉嫌違反香港特區國家安全法為由，大動作拘捕47位泛民主派人士，布林肯今天也呼籲相關當局釋放僅因參選或表達不同意見就遭以國安法或其他法律起訴的港人，並撤銷相關告訴。

布林肯說，一個穩定、繁榮且尊重人權、自由與多元性的香港，有利於香港本身與中國大陸，乃至更廣泛的國際社會。他說：「美國與盟友夥伴站在一起，為香港人民的權利與自由發聲。」

(中央社)