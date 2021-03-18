因加拿大逮捕華為公主孟晚舟而陸續遭北京拘留的2名加拿大男子，在關押超過2年後終於將進行審理，而時機選擇則耐人尋味，正好是美國拜登政府首次與中國的外交戰略對話進行之際。外媒指出，加拿大獲得通知，2名加拿大人將以「從事間諜活動」罪名起訴。

據《美國之音》報導，加拿大公民麥克．科夫瑞格（Michael Kovrig，中文名康明凱）和麥克．斯帕佛（Michael Spavor）於2018年12月10日被中國當局拘捕。在他們被捕前幾天，加拿大政府應美國要求在溫哥華機場逮捕了正打算轉機的華為公司首席財務官孟晚舟。孟晚舟也是華為創辦人任正非的女兒。

報導說，中國逮捕加拿大「兩名麥克」一般視為北京對加拿大逮捕孟晚舟的報復舉動。北京則否認這一指控，宣稱2人是因從事危害中國國家安全的間諜活動而被捕。

《路透》報導稱，加拿大外長加諾（Marc Garneau）在書面聲明中說：加國大使館接到通知，稱斯帕佛和康明凱的庭審分別安排在3月19日和3月22日進行。而這個時間正是美國拜登政府首次與中國進行外交高層戰略對話進行之際，這次會談由美國國務卿布林肯(Tony Blinken)、國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan )與中國國務委員兼長王毅、中共中央外事辦主任楊潔箎在阿拉斯加舉行，這是關係拜登政府未來數年美中關係的重要會議。

加國官員指出，康明凱的庭審將在北京進行，而斯帕佛的庭審地點則在遼寧丹東。兩人面臨間諜指控，還不清楚審理過程需要多長時間，但這次審判「會有裁決」。

加拿大總理杜魯道就此事尋求美方支持，拜登在2月與杜魯道舉行視頻會晤時說，人不能被用作交易籌碼。拜登表示要共同努力，直到他們安全返國。

(中時新聞網)