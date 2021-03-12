中國修改香港選制落實「愛國者治港」，同時，前香港立法會主席稱一國「兩制」是經濟而非政治。學者指出，這顯示中國仍擔憂政治議題影響香港的金融地位，因此試圖分割。

中國13屆全國人大4次會議昨天表決通過「全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）」，外界認為此舉象徵「一國兩制」已正式走入歷史；不過在草案通過前，前香港立法會主席范徐麗泰接受媒體專訪時則強調，一國「兩制」是經濟制度、金融開放的制度，而不是政治制度。如此抽換概念引起輿論熱議。

遠景基金會今天上午舉行「中國兩會揭示之中國發展政策及對台政策座談會」，探討中國全國兩會（人大、政協會議）後的局勢發展相關議題。

遠景基金會執行長賴怡忠會後接受中央社記者採訪時指出，中國對於從各層面將香港「收攏」在一國之下的舉措，不會改變，但與此同時又將兩制的概念從「政治」改為「經濟」，象徵中國仍擔心政治議題會影響香港的金融地位。

賴怡忠說，從實行港區國安法之後，「外國的金融機構會撤出香港」成為中國擔心的事情，因此藉由這樣的宣示，試圖挽留國際企業。不過這個趨勢恐怕很難逆轉，「即便選擇留下來，但未來這些企業可以經營的項目恐怕都會大幅度的限縮」。

賴怡忠分析，這些國際金融機構並不在乎投資地點是否民主，更重視的是是否「依法而治」。但這次修法之後這些機構發現「依法而治」消失了，即便中國強調經濟制度不會改變，但對這些企業或組織而言，在香港投資的不信任會加劇。

賴怡忠進一步提到，日前美國傳統基金會將香港從經濟自由度排名中排除，就是一個重要的指標。「這會促使其他國家重新思考香港的定位，以及與香港之間的關係」。

他指出，這一連串的影響，會從香港的金融、經濟層面開始轉變，接著就會影響香港在國際組織中的角色與地位。

去年開始，不少在美國掛牌的中國企業選擇回到香港2次上市。賴怡忠說，一方面因為美國加大對中國企業的監管，造成這些中國企業在美國經營的壓力；同時，香港確實出現部分外資撤離的情況，在這樣的背景之下，香港的市場為中企海歸提供了一些空間；對中國政府而言，這些企業也一定程度支持著香港的市場，並維持表面上的繁榮。（編輯：周慧盈）1100312

(中央社)