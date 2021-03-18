中國正持續推動自己的「疫苗護照」。多個中國駐外使領館發布通知，已接種中國生產的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗者，可獲赴中國簽證便利，但入境後仍需遵守隔離規定。

中新網報導，中國駐泰國大使館、駐日本大使館、駐巴基斯坦大使館、駐以色列大使館等多個駐外使領館近日發出通知表示，15日起，對已接種中國生產的COVID-19疫苗、並持疫苗接種證明資料的簽證申請人員提供便利。

這些人中，要到中國從事必要復工復產活動的人員及其家屬，可按疫情前的要求準備資料並遞交申請。符合有關條件的申請人，無需提供中國省級外事或商務部門出具的邀請函。

多個中國駐外使領館並擴大了因「緊急人道主義需要」到中國者簽證審發範圍。適用人群是中國公民或永久居民的外籍家庭成員，包括配偶、父母、子女和其他共同生活的近親屬（指兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女）。赴中國事由包括家庭團聚、贍養、探親、奔喪或探望危重病親屬。

不過，中方關於搭乘航班赴中人員須憑COVID-19病毒核酸檢測及血清抗體檢測雙陰性證明搭機的要求不變，且有關人員入境後仍要遵守中方關於隔離觀察的相關規定。（編輯：張淑伶/翟思嘉）1100318

(中央社)