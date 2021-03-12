交通部台鐵局擬推動「4輪3班制」，用4組人馬輪3班，確保每個人都能達到周休2日，但員工薪水恐減少8000元至1萬1000元左右，引發基層不滿，台鐵企業工會宜蘭分會發起連署，要在清明連假「國定假日合法不出勤」，初估會有200多人響應，不只宜蘭站、雙溪站鬧空城，還影響東北部29個車站。

根據台鐵規劃，要把「3班制」改為「4輪3班」，由4組人馬輪值3個8小時班，落實到周休2日，員工不用加班。不過，原本許多靠加班費衝高整體薪水的員工，每月可能少掉8000元至1萬1000元。

台鐵企業工會宜蘭分會理事長吳俊義說，去年台鐵才與工會簽訂團體協約，明年6月才到期，結果勞動條件變更卻沒開會，推出4輪3班，等於是背信毀約，許多員工要養家活口，少掉的收入衝擊實在太大，要求台鐵先遵守團協、回到「2輪1例隔周休」。

吳俊義指出，宜蘭分會有1200餘名會員，現僅發起車站站務連署，估計從四腳亭到漢本之間的車站會員有300多人，預估可拿到230份連署，其中有100多人已經遞假單，尤其是宜蘭站和雙溪站人員4天連假全部休假。

另吳俊義說，資方要更改變更勞動條件，須與勞方工會開會協商，若結論出來，工會同意，那就認了，但現在團體協約還沒重簽，台鐵打算片面強推，員工無法接受，要求台鐵先遵守團協、回到兩輪一例隔周休。

(中時 )