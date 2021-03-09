金管會9日公布最新中小企業放款，截至2021年1月底，國銀對中小企業放款餘額達7兆8,434億元，較上月增加309.88億元，相較2020年1月急凍、不增反減89億元，明顯回溫。金管會銀行局官員指出，1月單月新增放款最多的是中信銀、國泰世華銀，中小企業放款都衝逾百億元，而台新、永豐、聯邦銀則名列前五。

銀行局副局長黃光熙指出，2021年1月放款新增最多前五大為中信銀（139.1億元）、國泰世華銀（115億元）、台新銀（87.3億元）、永豐銀（72.3億元）、聯邦銀（34.6億元）。

不過，就中小企業放款餘額來看，前五大清一色還是公股銀行，包括：一銀（7,859.3億元）、合庫銀（7,654.1億元）、台企銀（6,261.2億元）、華南銀（5943.5億元）、兆豐銀（5333.4億元）。

黃光熙指出，2021年1月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為66.86％，占民營企業放款餘額比率為68.84％，分別較上月底之比率減少0.16及0.24個百分點；另110年1月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.34％，與上月底相同。

金管會並表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

(工商 )